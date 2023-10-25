تبلیغات پلهای عابرپیاده و ایجاد ناامنی/ شورای شهر کرمان ورود کند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شهر کرمان به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور طی سال‌های گذشته مطابق با رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها نتوانسته است توسعه یابد، معابر این شهر اکثراً قدیمی و توسعه نیافته هستند به طوری که مهمترین خیابان این شهر همچنان یک طرفه است و برنامه‌ای برای توسعه مناسب معابر کرمان اجرا نمی‌شود.

اجرای طرح‌های نیمه کاره مانند زیر گذر آزادی کرمان نیز نتوانسته مشکلی از ترافیک شهری رفع کند و از سوی دیگر در دوره جدید شهرداری کرمان نیز اقدامی برای توسعه معابر انجام نشده است.

تقریباً هیچ دیدی از معبر روی پل وجود ندارد و همین مساله زمینه را برای مزاحمت‌های خیابانی، استعمال مواد مخدر و حتی کارتن خوابی مهیا کرده است

یکی از مشکلات دیگر شهر نیز توسعه نیافتن مبلمان شهری و امکانات مناسب برای عابران پیاده است، اکثر پیاده روها ساماندهی نشده است و عبور و مرور برای مردم با مشکلات زیادی مواجه است، در مجموع شهر کرمان برنامه ریزی برای بهبود معابر عابران پیاده انجام شده است.

در معدود مواردی هم که برای عبور و مرور عابران سازه‌هایی ساخته شده است با مشکلات دیگری از جمله عدم وجود فرهنگ مناسب برای استفاده از پل‌ها و یا سازه‌های غیر استاندارد مواجه هستیم، تنها پل عابر پیاده برقی کرمان مدتهاست از کار افتاده و کاری هم برای اصلاح آن انجام نمی‌شود.

تغییر کارکرد پل‌های عابر پیاده برای درآمدزایی

اما نکته عجیب اینکه تقریباً کارکرد پل‌های عابر پیاده در کرمان تغییر کرده است و به مکانی برای کسب درآمد تبدیل شده‌اند و تابلوها بزرگ تبلیغاتی از همه جای این پل‌ها آویزان شده است، تقریباً هیچ دیدی از معبر روی پل وجود ندارد و همین مساله زمینه را برای مزاحمت‌های خیابانی، استعمال مواد مخدر و حتی کارتن خوابی مهیا کرده است.

این مساله را حتی می‌توان در میدان‌های مرکزی شهر کرمان هم مشاهده کرد به طوری که رفت و آمد در برخی مواقع روی پل‌ها امکان پذیر نیست. اصولاً به نظر می‌رسد مسئولان که عدم استفاده مردم از پل‌های غیر استانداردی که در گوشه و کنار شهر ساخته شده‌اند را مشاهده کردند سعی می‌کنند از این سازه‌ها کار کرد درآمدزایی داشته باشند.

عدم وجود دید بر روی پل‌های عابر پیاده اما در برخی از مکان‌های شهر کرمان از جمله در بزرگ راه‌ها و کمربندی شهر کرمان که امکان تردد عابران از سطح زمین مهیا نیست مخاطره انگیز است، یکی از موارد در مجاور خوابگاه‌های دانشجویی است.

دانشجویان یکی از خوابگاه‌ها خواستار رسیدگی مسئولان هستند

طی روزهای اخیر دانشجویان با مراجعه متعدد به خبرگزاری مهر از نا امنی این پل‌ها در مجاور خوابگاه‌های دانشجویی خبر می‌دهند و گفته می‌شود با وجود پیگیری‌های مکرر دانشجویان اما نه مسئولان دانشگاه‌ها و نه متصدیان مربوطه اقدامی برای رفع مشکل انجام نداده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه خوابگاه‌های دانشجویی به دلیل کرایه اندک و نزدیکی به دانشگاه‌ها اقدام به راه اندازی این خوابگاه‌ها در مناطق نزدیک به شهرک‌های حاشیه‌ای شهر کرده‌اند و به همین دلیل شاهد بروز مشکلاتی برای دانشجویان در زمان عبور و مرور هستیم و این مشکلات به ویژه در زمان عبور از پل‌های عابر پیاده افزایش می‌یابد.

ساکنان یکی از خوابگاه‌های دانشجویی که در حد فاصله پل باقدرت و ابوذر در بزرگراه یادگار امام قرار دارد ضمن گلایه از آسیب‌های اجتماعی و مزاحمت‌های خیابانی در اطراف این خوابگاه دخترانه خواستار پیگیری مسئولان برای امنیت پل عابر پیاده در این محدوده هستند.

یکی از دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متأسفانه به دلیل قرار گرفتن به دلیل ظرفیت محدود خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه بسیاری از دانشجویان مجبور به سکونت در خوابگاه‌های خودگردان هستند اما متأسفانه این خوابگاه‌ها اکثراً در محله‌های حاشیه‌ای شهر کرمان قرار دارند که بافت مهاجر از شهرها و روستاهای مختلف و گاه اتباع را در خود جای داده‌اند.

وی ادامه داد: همین مساله باعث می‌شود که شاهد بروز مزاحمت‌های خیابانی و مشکلاتی برای دانشجویان باشیم که موجب سلب آرامش اجتماعی و روحی دانشجوهای غیر بومی می‌شود.

وی افزود: در مجاور خوابگاه یک پل عابر پیاده وجود دارد که به دلیل پوشیده شدن دو طرف پل با آگهی‌های و بنرهای بزرگ تبلیغاتی دانشجوهای دختر برای عبور از این پل با مشکل مواجه می‌شوند و با وجود پیگیری‌های مکرر از سوی دستگاه‌های مختلف اما هیچ اقدامی برای برخورد با مزاحمان البته حذف تابلوهای تبلیغاتی انجام نشده است.

وی ادامه داد: سعی می‌کنیم هر بار به صورت دسته جمعی از روی پل عبور کنیم اما متأسفانه روی این پل عابر پیاده شاهد استعمال مواد مخدر، تجمع اراذل و گاه کارتون خوابی هستیم که همین افراد مزاحمت ایجاد می‌کنند.

سعی می‌کنیم هر بار به صورت دسته جمعی از روی پل عبور کنیم اما متأسفانه روی این پل عابر پیاده شاهد استعمال مواد مخدر، تجمع اراذل و گاه کارتون خوابی هستیم که همین افراد مزاحمت ایجاد می‌کنند

یکی دیگر از دانشجویان در این خصوص گفت: روی این پل‌ها در طول شب روشنایی هم وجود ندارد و از دو طرف به دلیل تابلوهای تبلیغاتی دید بسته شده است و بارها دانشجویان با مشکل مواجه شده‌اند.

وی قرار گرفتن خوابگاه‌ها در محله‌هایی که اکثراً مهاجر نشین هستند و برخی از شهرک‌های حاشیه‌ای این مشکل را تشدید کرده است.

محمد یکی از کسبه اطراف این پل نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل اینکه دانشگاه باهنر و دانشگاه آزاد در حاشیه جنوبی کرمان قرار گرفته‌اند خوابگاه‌ها نیز در این منطقه متمرکز هستند و بسیاری از خانه‌های اطراف نیز به دانشجویان اجاره داده می‌شود به همین دلیل باید با افزایش گشت‌های پلیس زمینه افزایش امنیت به خصوص برای دانشجویان دختر مهیا شود.

وی افزود: هر هفته شاهد بروز مشکلات و مزاحمت برای این افراد هستیم و بیشترین مشکل نیز بر روی همین پل عابر پیاده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اطراف بزرگراه یادگار به دلیل شرایط خاص کمتر مغازه وجود دارد و خلوت است به همین دلیل ایجاد روشنایی روی پل‌های عابر پیاده و برداشتن بنرهای تبلیغاتی بسیار مهم است.

نا امنی بر روی پل‌هایی که با بنرهای تبلیغاتی دو طرف آنها مسدود شده است را می‌توان در مناطق دیگر شهر هم مشاهده کرد، مواد مشابهی در انتهای خیابان جهاد کرمان که محل اصلی عبور دانشجویان دانشگاه پیام نور است نیز مشاهده می‌شود.

دید روی پل‌های عابر پیاده به کلی مسدود شده است

یکی از دانشجویان پیام نور کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برای رسیدن به دانشگاه پیام نور باید از بزرگراه عبور کنیم و این پل عابر پیاده تنها راه رسیدن به دانشگاه است اما عبور از این پل و رسیدن به دانشگاه یکی از استرس‌هایی است که دانشجویان را درگیر کرده است.

این مشکل را می‌توان حتی در مرکز شهر کرمان نیز مشاهده کرد، در پل عابر پیاده میدان آزادی که در مرکز شهر کرمان قرار گرفته است نیز این مشکل وجود دارد، زهرا کمالی یکی از شهروندان کرمانی است که می‌گوید: پل‌های عابر پیاده در میدان آزادی بعد از بهسازی این میدان برداشته شده‌اند و تنها یک پل وجود دارد.

وی بیان کرد: تنها پل موجود اصلاً استاندارد نیست از سوی دیگر دو طرف پل بندر تبلیغاتی نصب شده است و وقتی روی پل برسید جوانانی را می‌بینید که روی پل نشسته‌اند و مشغول استعمال سیگار هستند.

وی افزود: وقتی وضعیت مرکز شهر اینگونه باشد در مناطق حاشیه‌ای شهر نباید انتظار بهتر را داشت، از شورای شهر و شهرداری کرمان می‌خواهیم وضعیت نصب تابلوهای تبلیغاتی روی پل‌ها را اصلاح کنند و برای کسب درآمد امنیت اجتماعی شهروندان دچار مشکل نشود.

در اطراف میدان کوثر کرمان نیز مردم و شهروندان همین گلایه را دارند، به نظر می‌رسد شورای شهر کرمان باید در اسرع وقت باید برای حذف و یا ساماندهی تابلوها تبلیغاتی بر روی پل‌های عابر پیاده چاره اندیشی جدی انجام دهند.