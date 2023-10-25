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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۶

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان اعلام کرد؛

مشکل نقدینگی برای ۷۰ درصد واحدهای راکد دامداری همدان

مشکل نقدینگی برای ۷۰ درصد واحدهای راکد دامداری همدان

همدان- مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ۷۰ درصد واحدهای راکد حوزه امور دام از نبود نقدینگی رنج می‌برند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل بصیری محمدپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه امور دام اقداماتی در راستای افزایش تولید صورت گرفته است، تصریح کرد: اهم این اقدامات به منظور احیا و ارتقا بخشی به واحدهای راکد و نیمه راکد است.

وی با تاکید بر رفع مشکلات و موانع واحدهای راکد در سطح استان همدان، گفت: احیای واحدهای نیمه فعال و واحدهای راکد در دستور کار است.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ۷۰ درصد واحدهای راکد حوزه امور دام از نبود نقدینگی رنج می‌برند.

بصیری با اشاره به اینکه پروژه‌های افزایش تولید، کاهش تلفات و بهینه‌سازی واحدهای دامداری استان همدان نیز در حال اجرا است، گفت: بالغ بر ۷۱ تن و ۲۵۰ کیلوگرم خوراک کاملی باید در استان توزیع شود که تاکنون نیمی از این میزان در اختیار دامداران قرار گرفته است.

کد مطلب 5921943

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