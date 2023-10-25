تفاهم نامه ایجاد و توسعه شبکه فیبر نوری جزیره ابوموسی منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، تفاهم نامه همکاری مشترک میان استانداری هرمزگان، شهرداری ابوموسی و شرکت پیشگامان توسعه زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع اجرای پروژه فیبر نوری جزیره ابوموسی منعقد شد.

استاندار هرمزگان در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه گفت: به دنبال توسعه و پیشرفت همه جانبه جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس شامل جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک هستیم.

وی افزود: یکی از مباحث اصلی ارتباطات در جزایر ایرانی خلیج فارس بود و از ابتدای دولت سیزدهم توان خوبی گذاشته شده و بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رساندن کابل فیبرنوری دریایی به شهرستان ابوموسی اختصاص یافت و زیر ساخت اصلی ایجاد شد.

استاندار هرمزگان گفت: بر اساس قرارداد و تفاهم نامه امروز مقرر شد مصرف کنندگان خانگی و کسب و کارهای فعال در جزیره ابوموسی به اینترنت پر سرعت متصل و از نعمت بزرگ فناوری بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: در حوزه پوشش تلفن همراه هم مشکلاتی در سطح جزایر بود که بر همین مبنا یک قرارداد منعقد و در دو ماه آینده با نصب یک دکل این مشکل مرتفع خواهد شد.

دوستی گفت: از ابتدای دولت تاکنون بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان‌های مختلف از جمله بندرلنگه، بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، بشاگرد و بندرکنگ برای ایجاد زیرساخت فیبر نوری سرمایه گذاری شده و چند شهرستان نیز در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار دارند.

وی ادامه داد: پیشرفت این پروژه‌ها مطلوب است و سبب افزایش قابل ملاحظه سرعت اینترنت و در نتیجه سبب تحول بسیار جدی در حوزه کسب و کارهای مرتبط با اینترنت در استان هرمزگان خواهد شد.