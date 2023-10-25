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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

تفاهم نامه ایجاد و توسعه شبکه فیبر نوری جزیره ابوموسی منعقد شد

تفاهم نامه ایجاد و توسعه شبکه فیبر نوری جزیره ابوموسی منعقد شد

بندرعباس - طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری جزیره ابوموسی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، تفاهم نامه همکاری مشترک میان استانداری هرمزگان، شهرداری ابوموسی و شرکت پیشگامان توسعه زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع اجرای پروژه فیبر نوری جزیره ابوموسی منعقد شد.

استاندار هرمزگان در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه گفت: به دنبال توسعه و پیشرفت همه جانبه جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس شامل جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک هستیم.

وی افزود: یکی از مباحث اصلی ارتباطات در جزایر ایرانی خلیج فارس بود و از ابتدای دولت سیزدهم توان خوبی گذاشته شده و بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رساندن کابل فیبرنوری دریایی به شهرستان ابوموسی اختصاص یافت و زیر ساخت اصلی ایجاد شد.

استاندار هرمزگان گفت: بر اساس قرارداد و تفاهم نامه امروز مقرر شد مصرف کنندگان خانگی و کسب و کارهای فعال در جزیره ابوموسی به اینترنت پر سرعت متصل و از نعمت بزرگ فناوری بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: در حوزه پوشش تلفن همراه هم مشکلاتی در سطح جزایر بود که بر همین مبنا یک قرارداد منعقد و در دو ماه آینده با نصب یک دکل این مشکل مرتفع خواهد شد.

دوستی گفت: از ابتدای دولت تاکنون بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان‌های مختلف از جمله بندرلنگه، بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، بشاگرد و بندرکنگ برای ایجاد زیرساخت فیبر نوری سرمایه گذاری شده و چند شهرستان نیز در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار دارند.

وی ادامه داد: پیشرفت این پروژه‌ها مطلوب است و سبب افزایش قابل ملاحظه سرعت اینترنت و در نتیجه سبب تحول بسیار جدی در حوزه کسب و کارهای مرتبط با اینترنت در استان هرمزگان خواهد شد.

کد مطلب 5921946

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