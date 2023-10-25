آخرین تغییرات آیین سالگرد شهادت شهدای شاهچراغ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس شاهچراغ، برنامه سخنرانی زینب سلیمانی از ویژه برنامههای گرامیداشت سالگرد شهدای حرم مطهر شاهچراغ از برنامههای فردا حذف شد.
بر همین اساس در این مراسم که روز پنجشنبه، چهارم آبانماه، با حضور خانوادههای شهدای حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام، در شبستان امام خمینی (ره) برگزار میشود، طبق برنامه از قبل اعلام شده، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان سخنرانی میکند و در ادامه حاج سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان، ضمن مرثیه سرایی، دعای روح بخش کمیل را هدیه به ارواح طیبه شهدا قرائت خواهند کرد و سخنرانی زینب سلیمانی که در برنامه قبلی اعلام شده بود انجام نخواهد شد.
در حادثه تروریستی چهارشنبه ۴ آبان در حرم مطهر شاهچراغ (ع) ۱۳ تن از هموطنانمان به دست عناصر تکفیری شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر نیز مجروح و مصدوم شدند.
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