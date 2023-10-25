به گزارش خبرنگار مهر، حسین بغدادی عصر چهارشنبه در کمیته اطلاع رسانی که با محوریت انتخابات برگزار شد به نقش رسانه در جامعه اشاره و اظهارکرد: رسانه در امر اطلاع رسانی نقش بسزایی دارند، بنابراین مسئولان جوابگوی خبرنگاران و روابط عمومی‌ها نیز تعامل بیشتری با رسانه‌ها داشته باشند

وی به اهمیت حضور و شرکت در انتخابات پیشرو پرداخت و بیان کرد: خبرنگاران وظیفه سنگین در تبیین عملکرد و خدمات نظام جمهوری اسلامی بر آحاد مردم و امید دادن به آنها را دارند اگر مردم از عملکرد دولت و نظام اطلاع داشته باشند در انتخابات حضور حداکثری خواهند داشت پس شما رسانه تأثیر مستقیم در حضور حداکثری در پای صندوق‌های را دارید

فرماندار نظرآباد متذکر شد: رسانه‌ها در جامعه نقش آفرینی می‌کنند اینان هستند که افکار عمومی را به طرف خاص سوق و هدایت می‌دهند پس چه زیباست که خبرنگاران با استفاده از رسانه‌ها و ابزار رسانه‌ای خود بتوانند مردم را به سمت حقیقت هدایت کنند.