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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

فرماندار نظرآباد:

اطلاع‌رسانی عملکرد نظام به انتخابات پرشور منجر می‌شود

اطلاع‌رسانی عملکرد نظام به انتخابات پرشور منجر می‌شود

نظرآباد- فرماندار نظرآباد گفت: اگر مردم از عملکرد دولت و نظام اطلاع داشته باشند در انتخابات حضور حداکثری خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بغدادی عصر چهارشنبه در کمیته اطلاع رسانی که با محوریت انتخابات برگزار شد به نقش رسانه در جامعه اشاره و اظهارکرد: رسانه در امر اطلاع رسانی نقش بسزایی دارند، بنابراین مسئولان جوابگوی خبرنگاران و روابط عمومی‌ها نیز تعامل بیشتری با رسانه‌ها داشته باشند

وی به اهمیت حضور و شرکت در انتخابات پیشرو پرداخت و بیان کرد: خبرنگاران وظیفه سنگین در تبیین عملکرد و خدمات نظام جمهوری اسلامی بر آحاد مردم و امید دادن به آنها را دارند اگر مردم از عملکرد دولت و نظام اطلاع داشته باشند در انتخابات حضور حداکثری خواهند داشت پس شما رسانه تأثیر مستقیم در حضور حداکثری در پای صندوق‌های را دارید

فرماندار نظرآباد متذکر شد: رسانه‌ها در جامعه نقش آفرینی می‌کنند اینان هستند که افکار عمومی را به طرف خاص سوق و هدایت می‌دهند پس چه زیباست که خبرنگاران با استفاده از رسانه‌ها و ابزار رسانه‌ای خود بتوانند مردم را به سمت حقیقت هدایت کنند.

کد مطلب 5922084

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