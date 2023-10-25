تیم والیبال شهرداری ارومیه مغلوب فولاد سیرجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان با حضور تماشاگران از ساعت در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد، در این دیدار که نخستین بازی خانگی شهرداری ارومیه در این فصل لیگ برتر محسوب می‌شد، از همان ابتدا شاگردان بهروز عطایی در فولاد سیرجان با قدرت بازی را آغاز کردند و توانستند در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به برتری دست یابند.

در ست دوم، تیم شهرداری ارومیه بهتر بازی کرد ولی شاگردان سید عباسی در این ست نیز راه به جایی نبردند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ شکست را پذیرا شدند.

بازیکنان تیم میزبان در ست سوم، بازی بهتری از خود به نمایش گذاشتند و ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به نفع خود به پایان رساندند.

تیم فولاد سیرجان در ست چهارم نیز بازی را در دست گرفت و با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به برتری رسید تا بازی را نیز با نتیجه سه بر یک پیروز شود.

تیم شهرداری ارومیه، دیدار نخست خود را نیز مقابل گیتی پسند در اصفهان برگزار کرده بود که با نتیجه سه بر صفر مغلوب میزبان خود شد.

شهرداری ارومیه با این باخت بدون امتیاز در رده پایانی لیگ دسته برتر باشگاه‌های کشور قرار گرفت و فولاد سیرجان نیز با ۲ برد از ۲ بازی در بالای جدول قرار دارد.

شهرداری ارومیه در هفته سوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، چهارشنبه هفته آینده در گنبد میهمان شهرداری این شهر خواهد بود.