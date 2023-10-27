به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی که بالاترین مرجع تصمیم گیری در خصوص رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی بالینی در کشور است، ادامه تحصیل مستقیم از دوره تخصصی جراحی عمومی به دوره تخصصی جراحی قلب و عروق و جراحی قفسه صدری فراهم شد.

بر اساس موضوع چهارم این نشست، دستیاران رشته تخصصی جراحی عمومی واجد شرایط به شرح بندهای مشروحه ذیل می‌توانند به صورت مستقیم و با شرکت در مصاحبه و تاییدیه هیات ممتحنه دانشنامه مربوطه رشته‌های مورد نظر ادامه تحصیل دهند:

- آن دسته از دستیاران رشته تخصصی جراحی عمومی می‌توانند متقاضی ورود به دوره تخصصی جراحی قلب و عروق، جراحی قفسه صدری باشند که قبولی در آزمون ارتقا سال ۲ به ۳ و «لاگ بوک» کامل شده تخصصی بر اساس برنامه آموزشی تا پایان سال دوم و تایید گروه آموزشی مربوطه را داشته باشند.

- متعهدان سهمیه قانون عدالت آموزشی (بومی مناطق محروم) نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند.

- داوطلبان واجد شرایط این مصوبه مجاز خواهند بود مراتب درخواست خود را برای ادامه تحصیل در رشته تخصصی مورد نظر از طریق ثبت نام در سایت در مرحله معرفی به آزمون ارتقا به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کنند. ضمناً هر داوطلب صرفاً می‌تواند در یک رشته اعلام داوطلبی کند.

- داوطلبان در صورت عدم قبولی در مصاحبه موظف به اتمام دوره تخصصی جراحی عمومی هستند و امکان شرکت مجدد در دوره تخصصی با استفاده از این امتیاز را نخواهند داشت.

- در دانشگاه‌هایی که مجوز تربیت دستیار در مقطع فوق تخصصی جراحی قلب و عروق و جراحی قفسه صدری را دارا هستند ادامه تحصیل داوطلبان پذیرفته شده در همان دانشگاه خواهد بود. محل تحصیل داوطلبان پذیرفته شده از سایر دانشگاه‌ها نیز توسط اعضای هیات ممتحنه رشته مربوطه تعیین خواهد شد و دانشگاه مبدا (دانشگاه محل تحصیل داوطلبان در رشته تخصصی جراحی عمومی) موظف به موافقت با تغییر محل تحصیل دستیار در رشته تخصصی جراحی قلب و عروق و جراحی قفسه صدری هستند.

این مصوبه از سال تحصیلی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۲ و به مدت ۲ سال اجرا خواهد شد.

همچنین در مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی یک تبصره نیز به موضوع ارتقای دستیاران این رشته اضافه شد و شرایط تحصیلی دستیاران این رشته تشریح شد.

بر اساس تبصره الحاقی ذیل موضوع ۱۶ نود و هشتمین نشست شورا در خصوص ارتقا دستیاران رشته‌های تخصصی جراحی قلب و جراحی قفسه صدری تصمیم گرفته شد:

دستیاران رشته‌های تخصصی جراحی قفسه صدری و جراحی قلب و عروق با دوره ۵ ساله (متشکل از ۲ سال بر اساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال باقیمانده بر اساس برنامه آموزشی جراحی قفسه صدری و جراحی قلب و عروق) چنانچه در پایان سال دوم دوره آموزشی خود در ارتقا ۲ به ۳ مشروط شوند در سال سوم تحصیلی در رشته جراحی قفسه صدری و جراحی عمومی به دوره آموزشی خود ادامه داده و مجاز به شرکت در آزمون ارتقا ۳ به ۴ در رشته تخصصی جراحی قفسه صدری و جراحی قلب و عروق بوده و در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمون ارتقا ۳ به ۴، همان نمره برای آزمون ارتقای ۲ به ۳ وی لحاظ می‌شود.

تبصره: تاکید می‌شود چنانچه دستیاران مشروحه فوق در آزمون ارتقا ۲ به ۳ مردود شوند موظف به حضور و ادامه آموزش در بخش آموزش جراحی عمومی مطابق با برنامه آموزشی سال دوم دوره دستیاری خواهند بود.