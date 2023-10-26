کارت بازی مهاجم آرژانتینی استقلال صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی استقلال، در راستای رعایت قانون سقف بودجه و با تعامل صورت گرفته بین باشگاه، کادر فنی و بازیکنان استقلال قرارداد گوستاوو بلانکو مهاجم آرژانتینی در سازمان لیگ ثبت و کارت بازی او صادر شد.

بدین ترتیب این بازیکن از دیدار فردا (جمعه) مقابل آلومینیوم اراک می‌تواند با صلاحدید کادر فنی برای استقلال به میدان برود.

پیش از هر چیز، باشگاه استقلال وظیفه خود می‌داند تا از سرمربی محترم آقای جواد نکونام، سرپرست تیم و همینطور جمعی از بازیکنان که در این راه همکاری لازم را انجام دادند، به صورت ویژه تشکر کند چراکه آنها در راستای کمک به اجرای قانون مصوب شده از سوی فدراسیون فوتبال و ایجاد تعامل با باشگاه استقلال، صادقانه و خالصانه پا پیش گذاشته و بخشی از رقم قرارداد فصل جاری خود را کاهش دادند.

این اقدام آنها پیام مهمی در دل خود دارد و به نوعی بیانگر اتحاد، همدلی و از خود گذشتگی در مجموعه باشگاه استقلال است. اتحادی که بدون شک می‌تواند در ادامه مسیر این باشگاه، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و الگویی برای همگان باشد.

جواد نکونام و تیمش با کاهش دستمزد خود ثابت کردند برای آنها باشگاه استقلال و طرفدارانش و همچنین تمکین از قانون اهمیت بسزایی دارد.

باشگاه استقلال در پایان برای گوستاوو بلانکو و مجموعه تیم در مسیر پیشرو آرزوی موفقیت می‌کند.