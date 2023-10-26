واکنش جهاد اسلامی به ادعای بایدن درباره شهدای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نیروی مقاومت جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به اظهارات «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا درباره آمار شهدای فلسطینی گفت: «بدبینی آمریکا به تعداد و آمار شهدا در واقع انکار بی شرمانه گستردگی هولوکاستی است که این روزها مردم فلسطین با آن روبرو هستند.»
این واکنش جهاد اسلامی پس از آن صورت میگیرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا آمار شهدای غزه را زیر سوال برده بود.
پیش از این نیز سران کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، آلمان، و ایتالیا در بیانیهای مشترک بدون اشاره به حملات مداوم جنگندههای رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین حمایت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کردند و کشتار کودکان و غیرنظامیان در غزه را «حق دفاع اسرائیل علیه تروریسم» توصیف کرده بودند.
آنگونه که در وبسایت دولت انگلیس آمده این بیانیه پس از گفتوگوی تلفنی ریشی سوناک، نخستوزیر انگلیس با جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، و جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا منتشر شده است.
این ۶ کشور که خود را متعهد به کمکهای سیاسی و ارسال کمکهای نظامی به رژیم صهیونیستی میدانند، در عین حال از ارتش رژیم صهیونیستی درخواست کردند که در بمباران و کشتار مردم غزه «به قوانین بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان متعهد باشد.»
در سایه سکوت سران کشورهای عربی و نیز حمایتهای تمام قد آمریکا و کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی، این رژیم کودک کُش همچنان به نسل کشتی و کشتار جمعی فلسطینیان در نوار غزه ادامه میدهد. آخرین اخبار حاکی از بمباران شبانه روزی غزه و تشدید وخامت اوضاع انسانی در این باریکه هستند.
تاکنون بیش از ۷ هزار نفر در نوار غزه در بمبارانهای رژیم صهیونیستی شهید شدند که اکثر آنها غیرنظامی و کودک هستند، اما دولت آمریکا میگوید این مجازات و کشتار دستهجمعی نیست.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه مدعی شد که «ما معتقد نیستیم که اسرائیل عمداً غیرنظامیان در غزه را هدف قرار میدهد. ما مخالف هرگونه مجازات دستهجمعی هستیم و معتقد نیستیم که این اتفاق در غزه در حال رخدادن است.»
شبکه عبری زبان «کان» نیز به نقل از یک مسئول سیاسی رژیم صهیونیستی مدعی شد که شرط حماس برای آزادی گروگانها سوخترسانی به غزه، آزادی اسرای فلسطینی و توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه است.
منابع امنیتی اسرائیلی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از شروط آزادی اسرای اسرائیلی از غزه، در حال بررسی ورود سوخت به غزه است.
با این حال منابع عبری زبان اعلام کردند که «یواو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال ورود سوخت به نوار غزه و برقراری آتشبس انسانی در مقابل آزادی دهها اسیر اسرائیلی وجود دارد، آن را بعید ندانست و گفت فعلاً نمیخواهد وارد جزئیات شود و این رژیم تمام تلاش خود را برای آزادی اسرا بکار خواهد گرفت.
همچنین رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دقایقی پیش بار دیگر شهر تلآویو، مرکز اسرائیل را با حملات موشکی گسترده هدف قرار داده است.
شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که حرکت هواپیماها در فرودگاه بن گورین در تلآویو پس از اصابت دو موشک به منطقه ایهود در اطراف آن متوقف شده است.
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