به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری زبان گزارش دادند: یک موشک به صورت مستقیم به یک ساختمان در تل آویو اصابت کرده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: این موشک، یک ساختمان در تل آویو را هدف قرار داده و اخبار در خصوص زخمی شدن برخی اسراییلی‌ها منتشر شده است.

گردان‌های قسام اعلام کرد که تل آویو را در واکنش به کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار داده است.

همچنین گزارش شده است که آژیر خطر در تل آویو، حولون، رمات گان، بات یام، ویشون لتسیون و بنی براک در اراضی اشغالی به صدا درآمده است. در جریان این حمله موشکی تاکنون سه صهیونیست زخمی شده اند.