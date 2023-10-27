دلیل مهم دشمنی آمریکا با ایران انتخاب راه مقاومت توسط مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمزه محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر قدس ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل دشمنی آمریکا با ما این است که مردم ما راه مقاومت را آموخت و دیگر کشورها نیز از ما الگو برداری کردند.
وی در ادامه ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی اسرائیل افزود: دولتهای دیگر به دنبال این هستند که ملتها ضعیف باشند تا علاوه بر زورگویی به ایشان سرمایهها، نفت و منابع آنها را ببرند.
محمدی با اشاره به حمایت دولتمردان از مقاومت مردم فلسطین گفت: برخی میگویند شما چرا به دنبال صادر کردن انقلاب هستید، ما به فکر صادر کردنش نبودیم بلکه انقلاب یک فکر و اندیشه و یک مسیر مشخص است اگر ملتی بفهمد به آن توجه میکند.
خطیب نماز جمعه شهرقدس بیان کرد: امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند و ابتدا اینقدر گسترده نبود به تدریج در همه دنیا شناخته و گرامی داشته شد، تفکر مقاومت نیز به همین صورت بور کم کم در بین مردمی که مورد ظلم قرار گرفته بودند رواج پیدا کرد.
وی افزود: ملت ایران و نظام اسلامی ما الگوی جبهه مقاومت است و ما این مطلب را انکار نمیکنیم و دیگران را نیز به مقاومت تشویق کرد. وقتی گروهی با امکانات کم آن گونه هیمنه اسرائیل و آمریکا و مدعیان قویترین دستگاههای اطلاعاتی و نظامی هستند را در هم شکستند معلوم میشود که وعده خدا محقق است.
امام جمعه شهرقدس با اشاره به رسانههای مأیوس کننده گفت: آنها قطعاً بلندگوی دشمنان هستند، بعضی از این قلم به دستها وقتی اتفاق خوبی میافتد به راحتی عبور میکنند ولی اگر مشکلی به وجود بیاید تیتر همه رسانههایشان میشود.
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