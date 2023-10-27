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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

امام جمعه قدس:

دلیل مهم دشمنی آمریکا با ایران انتخاب راه مقاومت توسط مردم است

دلیل مهم دشمنی آمریکا با ایران انتخاب راه مقاومت توسط مردم است

قدس- امام جمعه قدس گفت: مهم ترین دلیل دشمنی آمریکا با ایران انتخاب راه مقاومت توسط مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قدس ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل دشمنی آمریکا با ما این است که مردم ما راه مقاومت را آموخت و دیگر کشورها نیز از ما الگو برداری کردند.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی اسرائیل افزود: دولت‌های دیگر به دنبال این هستند که ملت‌ها ضعیف باشند تا علاوه بر زورگویی به ایشان سرمایه‌ها، نفت و منابع آنها را ببرند.

محمدی با اشاره به حمایت دولتمردان از مقاومت مردم فلسطین گفت: برخی می‌گویند شما چرا به دنبال صادر کردن انقلاب هستید، ما به فکر صادر کردنش نبودیم بلکه انقلاب یک فکر و اندیشه و یک مسیر مشخص است اگر ملتی بفهمد به آن توجه می‌کند.

خطیب نماز جمعه شهرقدس بیان کرد: امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند و ابتدا اینقدر گسترده نبود به تدریج در همه دنیا شناخته و گرامی داشته شد، تفکر مقاومت نیز به همین صورت بور کم کم در بین مردمی که مورد ظلم قرار گرفته بودند رواج پیدا کرد.

وی افزود: ملت ایران و نظام اسلامی ما الگوی جبهه مقاومت است و ما این مطلب را انکار نمی‌کنیم و دیگران را نیز به مقاومت تشویق کرد. وقتی گروهی با امکانات کم آن گونه هیمنه اسرائیل و آمریکا و مدعیان قوی‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی هستند را در هم شکستند معلوم می‌شود که وعده خدا محقق است.

امام جمعه شهرقدس با اشاره به رسانه‌های مأیوس کننده گفت: آنها قطعاً بلندگوی دشمنان هستند، بعضی از این قلم به دست‌ها وقتی اتفاق خوبی می‌افتد به راحتی عبور می‌کنند ولی اگر مشکلی به وجود بیاید تیتر همه رسانه‌هایشان می‌شود.

کد مطلب 5923065

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