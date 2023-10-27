حکومت های اسلامی در مورد مساله فلسطین احساسی عمل نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی رازمند در خطبه‌های نماز جمعه سیریک اظهار کرد: حضرت رسول (ص) با کمک مردم شهر مدینه یک مسجد بنا نهاد، که نام آن را نیز مسجد نبی گذاشتند، و از آنجائیکه قداست خاصی به مسجد داشتند مردم را به سمت مسجد جذب می کرد و اسرار داشتند که مردم به مسجد بیایند.

وی افزود: همیشه تاکید داشتند اگر به مسجد بیاید از سه نعمت بهرمند خواهید شد، یکی نعمت بهشت دوم اینکه از بلاهای دنیوی دور می شود و سوم در مسجد رفیق پیدا می کنید.

حجت‌الاسلام رازمند به اثرات حضور در مسجد پرداخت و افزود: تا زمانی که در مسجد حضور دارید خداوند برایتان ثواب و عبادت و همچنین حسنه می نویسند و برای هر قدمی که به سمت مسجد برداشته شود ۷۰ هزار ثواب می نویسد و خداوند به تعداد نفسی که در مسجد بکشید ثواب برایت می نویسند و آمدن به مسجد ثواب و خوبی دارد.

وی با بیان اینکه، اگر به مسجد نیایید فردا مسجد از شما شکایت می کند و این گفته از من نیست بلکه از امام جعفر صادق (ع) است، در ادامه تصریح کرد: در روز قیامت سه چیز مسجد، عالم و روحانی محله و شهر و روستایتان و قرآن کریم در صورت کم توجهی به آنها از انسان شکایت می کنند.

حجت الاسلام رازمند ضمن تسلیت به مناسبت رحلت حضرت معصومه (س) در ادامه به فضائل این بزرگوار پرداخت و گفت: از فاضل این بزرگوار اینکه عالم در امور دین و به طور کامل اشرافیت داشت و یک فرد کامل در امور سیاست روز بود.

حجت الاسلام رازمند به مسائل روز فلسطین پرداخت، و با اشاره به اینکه، ملت فلسطین پیروز است و دنیای آینده دنیای فلسطین است، و خاطرنشان کرد: باید حکومت های اسلامی دقت کنند که در مورد مسئله فلسطین احساسی عمل نکنند.

وی با بیان اینکه، هر چند که آمریکایی‌ها این جنایت در فلسطین نیز مدیریت می کنند، ولی مردم مظلوم فلسطین با صبر و نیروی مقاومت ضربه ملحق به رژیم صهیونیستی می زنند.