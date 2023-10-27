به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: آمریکاییها و صهیونیستها منتظر انتقام امت اسلام باشند و بدانند که این جنایات وحشیانه قطعاً بی پاسخ نمیماند.
امام جمعه رباط کریم گفت: کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم غزه مخصوصاً زنان و کودکان بیدفاع، نابودی رژیم جعلی صهیونیستی را تسریع میکند و ما به زودی شاهد حذف اسرائیل از نقشه سیاسی جغرافیای منطقه خواهیم بود.
ترابی بیان کرد: هدایت جنگ غزه و جنایات هولناک آن توسط آمریکا صورت میگیرد، علاوه بر صهیونیستهای اشغالگر دولتمردان آمریکا باید به خاطر این جنایات و نسل کشی در غزه محاکمه و مجازات شوند.
وی افزود: بمباران وحشیانه بیمارستان المعمدانی مظلومیت ملت فلسطین را زندهتر کرد و خشم جهان اسلام را از آمریکا و غرب دوچندان کرده است.
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