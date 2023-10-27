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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

شکست لیموندیس شیراز در هفته اول لیگ برتر بسکتبال

شکست لیموندیس شیراز در هفته اول لیگ برتر بسکتبال

شیراز- تیم لیموندیس شیراز در هفته اول رقابت‌های بسکتبال کشور برابر حریف شمالی خود تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر بستکبال کشور، تیم لیموندیس شیراز برابر شهرداری گرگان به میدان رفت.

بلندقامتان شیرازی در این دیدار با نتیجه ۸۱ بر ۶۵ برابر حریف خود تن به شکست دادند.

طی این رقابت‌ها که در یک گروه مقدماتی برگزار شده، تیم‌ها به صورت رفت و برگشت رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند تا هشت تیم برتر راهی مرحله پلی‌آف شود.

در مرحله پلی‌آف نیز تیم‌های پیروز در ۲ مسابقه به مرحله بعد راه پیدا می‌کنند و در نهایت نیز چهار تیم برتر به مرحله دوم پلی‌آف صعود و سرانجام در مرحله رده بندی و نهایی تیم‌های اول تا چهارم مشخص می‌شوند.

شهرداری گرگان، مهرام تهران، ذوب آهن اصفهان، مس رفسنجان، طبیعت تهران، آورتای ساری، فولاد هرمزگان، کاله آمل، پالایش نفت آبادان، لیموندیس شیراز، مس کرمان، پدافند هوایی مشهد، ۱۲ تیم حاضر در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور هستند.

کد مطلب 5923089

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