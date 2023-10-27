تساوی یک بر یک مس سونگون ورزقان مقابل آریو اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و تیم آریو اسلامشهر از هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور عصر جمعه از ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز برگزار شد.

شاگردان یوسف بخشی زاده که محکوم به کسب سه امتیاز بازی بودند بازی را تهاجمی شروع کرده و چندین موقعیت را خلق کرد ولی نیمه نخست با نتیجه بدون گل خاتمه یافت.

خطای مشکوک به پنالتی روی علی پورمحمد مهم‌ترین اتفاق نیمه اول بود اما داور اعتقادی به پنالتی نداشته و محمد طاهر امینی بدلیل مصدومیت تعویض اجباری مسی‌ها شد.

در ادامه مس مزد فوتبال تهاجمی خود را روی همکاری ۲ بازیکن تعویضی اش، دقیقه ۵۱ با ارسال بلند محمدرضا عیسی‌زاده به روی دروازه و ضربه سر یاسر فیضی به گل نخست دست یافت.

تیم آریو تنها چند دقیقه مانده به پایان بازی صاحب ضربه پنالتی شده و توسط بهنام عسگر خانی به گل رسید.

تیم مس بعد از دریافت این گل یک بار دیگر حملات خود را از سر گرفتند اما زمان کافی برای زدن گل دوم نبود و این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.