بازگشت به عقب فولاد با شکست خانگی برابر شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه غدیر شهار اهواز برگزار شد.

این دیدار با پیروزی یک بر صفر میهمان قزوینی به پایان رسید.

پوریا سرآبادانی (۲۶) تک گل این دیدار را برای شمس آذر به ثمر رساند.

فولاد در حالی تن به شکست داد که دو بازی قبلی خود را با سرمربیگری مارتینز پیروز شده بود اما این بازی را باخت تا ۶ امتیازی مانده و در رتبه دوازدهم قرار بگیرد.

شمس آذر نیز با این پیروزی هفت امتیازی شد تا جهشی بزرگ در جدول داشته باشد و به رتبه دهم صعود کند.