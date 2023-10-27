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۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

هفته هشتم لیگ بیست و سوم؛

بازگشت به عقب فولاد با شکست خانگی برابر شمس آذر

بازگشت به عقب فولاد با شکست خانگی برابر شمس آذر

تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از دو پیروزی در لیگ برتر دیدار برابر شمس آذر در هفته هشتم را واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه غدیر شهار اهواز برگزار شد.

این دیدار با پیروزی یک بر صفر میهمان قزوینی به پایان رسید.

پوریا سرآبادانی (۲۶) تک گل این دیدار را برای شمس آذر به ثمر رساند.

فولاد در حالی تن به شکست داد که دو بازی قبلی خود را با سرمربیگری مارتینز پیروز شده بود اما این بازی را باخت تا ۶ امتیازی مانده و در رتبه دوازدهم قرار بگیرد.

شمس آذر نیز با این پیروزی هفت امتیازی شد تا جهشی بزرگ در جدول داشته باشد و به رتبه دهم صعود کند.

کد مطلب 5923222

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