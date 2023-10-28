تحقق ۷۶ درصدی اشتغال تعهدی میراث‌ فرهنگی کرمانشاه

وحید امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۷۶ درصد اشتغال تعهدی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه تحقق یافته است.

وی افزود: میزان تعهد اشتغال ایجادی میراث فرهنگی کرمانشاه در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲ هزار و ۶۹۱ نفر تعیین شده است.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان کرمانشاه با بیان اینکه میراث فرهنگی رتبه سوم در پرداخت تسهیلات اشتغال را در استان دارد، تصریح کرد: مجموع تعهد اشتغال استان کرمانشاه حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر است.

امیری با بیان اینکه مدیریت کلان اقتصادی استان از عملکرد میراث‌فرهنگی در جلسه کارگروه اشتغال اعلام رضایت کرده است، گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان آذرماه به ۱۰۰ درصد تعهد خود سه ماه قبل از پایان سال برسیم.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین اشتغال ایجادی این اداره‌کل در حوزه مشاغل خانگی و صنایع‌دستی انجام شده است.