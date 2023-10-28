عملکرد پرمدال شطرنجبازان در روز پایانی/ ۲ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های شطرنج بازی های پاراآسیایی امروز شنبه با برگزاری دیدارهای دورهای باقی مانده بخش سرعت پیگیری شد که حاصل آن برای نمایندگان ایران کسب هشت مدال بود.

نتایج شطرنجبازان به این شرح است:

مدال طلا

* بخش تیمی بانوان و در کلاس VI-B۱، تیم ایران صاحب مدال طلا شد.

*در انفرادی بانوان کلاس VI-B۱، ملیحه صفایی طلا گرفت.

مدال نقره

*در بخش تیمی مردان و در کلاس VI-B۱، تیم ایران به مدال نقره رسید.

* در بخش تیمی مردان کلاس PI، تیم ایران به مدال نقره دست یافت.

* در انفرادی مردان و در کلاس PI، ابوالفضل کاظمیان صاحب مدال نقره شد.

*در بخش تیمی مردان کلاس VI-B۲/B۳، تیم کشورمان به مدال نقره رسید.

مدال برنز

*در انفرادی بانوان و در کلاس VI-B۲/B۳، عاطفه نقوی مدال برنز گرفت.

* در انفرادی بانوان کلاس VI-B۱ لیلا زارع زاده به مدال برنز دست یافت.