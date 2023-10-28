به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتاد و نهمین جدال بزرگان اسپانیا امروز شنبه در حالی برگزار می‌شود این دو قدرت جهان فوتبال از روزهای اوج خود فاصله گرفته اند. این روزها در لیگ فوتبال اسپانیا نامی را در صدر جدول می‌بینیم که هیچ‌کس حتی تصور آن را هم نمی‌کرد. تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در حالی به مصاف هم روند که تیم مادریدی با ۲۵ امتیاز دوم است و بارسلونا با ۲۴ امتیاز در رده سوم قرار داد و تیم فوتبال «خیرونا» با ۲۸ امتیاز صدرنشین است.

بارسلونا میزبان دربی ۱۸۹ است. اما قابل توجه ترین نکته در این مسابقه این که است که بازی در جایی غیر از «نیوکمپ» برگزار خواهد شد. جایی که سال هاست علاقمندان به فوتبال به دیدن ال‌کلاسیکو در این ورزشگاه عادت کرده اند اما این بازی این بار قرار است در ورزشگاه «المپیک» شهر بارسلون برگزار شود.

در آستانه دربی هیجان انگیز و بارسلونا و رئال مادرید این دو تیم چندان حال و روز خوبی ندارند. رئال مادرید حال درنده بی‌دندانی را دارد که دیگر آنچنان رقیب ترسناکی برای رقبا نیست. آن‌ها در این فصل لالیگا در بین چهار تیم بالا نشین لیگ ضعیف‌ترین عملکرد تهاجمی را داشته اند. خیرونا ۲۵ گل زده، اتلتیکومادرید ۲۳ گل زده، بارسلونا ۲۲ گل زده و رئال مادرید ۲۱ گل زده.

رئال مادرید جایی نیست که در آن اسم‌ها و عناوین بازی کنند و نتیجه بگیرند. اینجا عملکرد بازیکنان مورد توجه قرار می‌گیرد. «رودریگو سیلوا» مهاجم این تیم در ۱۰ بازی لالیگا فقط یک گل به ثمر رسانده است. «وینیسیوس جونیور» در هفت مسابقه ۲ گل زده است. «آنجلوتی» اما یک امید بزرگ در بازی امشب دارد و آن کسی جز «جود بلینگهام» نیست. مهاجم انگلیسی که امسال عملکرد درخشانی داشته است و در ۹ مسابقه لالیگا ۸ گل زده است و سه گل هم در لیگ قهرمانان اروپا زده است.

اما در آن سوی میدان، بارسلونا با مشکل دیگری دست و پنجه نرم می‌کند و آن دومینوی مصدومیت‌ها در این تیم است. «ژاوی» در بازی با «شاختار دونتسک» به «لواندوفسکی» استراحت داد تا شانس رسیدنش به ال‌کلاسیکو را افزایش دهد. هرچند حضور این بازیکن در این مسابقه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ژاوی «پدری» را نخواهد داشت و امیدوار است بتواند از «فرنکی دی یونگ» و «رافینیا» در این مسابقه استفاده کند.

اما در مقابل، ژاوی یک برگ برنده بزرگ دارد. ژاوی در بارسلونا انقلابی با حضور بازیکنان جوان رقم زده است. «الخاندرو بالده» ۲۰ ساله، «گابی» ۱۹ ساله، «فران تورس» ۲۳ ساله، «ژوائو فیلیکس» ۲۳ ساله، «فرمین» ۲۰ ساله، «لامین یامال» ۱۶ ساله و «مارک گیو» ۱۷ ساله جوانانی هستند که ژاوی آلونسو حساب ویژه ای روی آنها باز کرده است.

بارسلونا فصل گذشته بر پایه یک عملکرد دفاعی قدرتمند موفق شد قهرمان لالیگا شود. آنها در حالی در این فصل در ۱۰ مسابقه ۱۰ گل دریافت کرده اند که در فصل گذشته، دهمین گل خود را در هفته سی و یکم دریافت کرده بودند.

در فصل جاری، ذهنیت برنده در این تیم بارسلونا به طور خاص از سه بازیکن ناشی می‌شود. بالده، ملی‌پوش اسپانیایی، گابی و فران تورس مهاجم با آن اعتماد به نفس بالا و کم نظیرش. اما ژاوی متوجه است که بدون دی یونگ، لواندوفسکی، رافینیا و به خصوص پدری، سبک بارسلونا آسیب خواهد دید.

دیدار تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه المپیک شهر بارسلونا برگزار خواهد شد.