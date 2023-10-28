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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان عنوان کرد؛

بازدید گسترده مردمی از مرکز مزایده فروش خودرویی

بازدید گسترده مردمی از مرکز مزایده فروش خودرویی

کرمان- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: در سومین روز برگزاری مزایده فروش ۱۳۶۷ دستگاه خودرو، بیش از ده هزار نفر به صورت حضوری از پارکینگ خودروها بازدید کردند.

کوروش احمد یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: در سومین روز برگزاری مزایده فروش ۱۳۶۷ دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، بیش از ده هزار نفر به صورت حضوری از خودروها در محل پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بازدید کردند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان ادامه داد: در این مرحله ۱۳۶۷ دستگاه خودرو در معرض فروش قرار می‌گیرد که شامل ۱۱۷۵ دستگاه خودروی سبک، ۵۹ دستگاه خودروی سنگین و ۱۳۳ دستگاه موتورسیکلت است.

وی یادآور شد: با این مزایده همه خودروهای توقیف شده مربوط به سال ۱۴۰۱ و قبل از آن تعیین تکلیف شده‌اند.

کد مطلب 5923412

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    نظرات

    • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 1
      پاسخ
      مزایده تا کی چ تاریخی هست
      • بارانا IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        1 0
        این مزایده باید بعد از بازدید ۲روز برای انتخاب و ثبت ماشین وقت میداد دقیق آخرین روز بازدید همه چی تمام شد رفت این خیلی بد هست

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