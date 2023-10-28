تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل در پاکدشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آخوندی صبح شبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل پاکدشت که با حضور اعضای این شورا برگزار شد، تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهرستان را ضروری عنوان کرد.

وی افزود: هدف از تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل انجام مطالعات پژوهشی از منظر پدافند غیرعامل برای شناخت صحیح ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، نقاط قوت و ضعف، تهدیدات و آسیب پذیری ها و مراکز ثقل شهرستان پاکدشت و ارائه راهکارها و برنامه ریزی های کلی و اجرایی مصون سازی جهت مقابله با تهدیدات دشمن است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پاکدشت در ادامه با اشاره به رعایت اصول پدافند غیرعامل در ساخت و سازها و شهرسازی اظهار کرد: در برنامه ریزی و طراحی شهرها باید علاوه بر تعیین کاربری‌ها و فضاهای مورد نیاز شهر، با سازماندهی فضاهای مناسب و ارتباطات عملکردی و ساختاری ویژه، اقدامات از پیش اندیشیده ای برای حفظ جان مردم در مقابل تهدیدها صورت داده و امکان تداوم بی وقفه فعالیت‌های ضروری و کاهش آسیب پذیری شهر فراهم شود. همچنین در این جلسه مقرر گردید نهادها و ادارات تمهیدات و آسیب‌ها در در حوزه پدافند غیر عامل را جمع بندی و به این شورا ارائه نمایند.