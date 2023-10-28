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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

پزشکی قانونی:

گازگرفتگی سگ جان ۵ نفر را گرفت

گازگرفتگی سگ جان ۵ نفر را گرفت

در نیمه نخست سال جاری ۷۸۴ مصدوم ناشی از «گازگرفتگی سگ» برای معاینه و تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و ۵ نفر هم به همین علت جان باخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد:  گازگرفتگی سگ یکی از آیتم‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور است که با توجه به مراجعه افراد آسیب دیده در این خصوص به مراکز پزشکی قانونی و معاینه و تعیین خسارت آنان از ابتدای سال جاری به موضوعات آماری سازمان اضافه شد.

بر اساس آمارهای گردآوری شده در نیمه نخست سال جاری بیشترین مراجعه مصدومین گازگرفتگی سگ با ۱۰۲ نفر مربوط به استان خراسان رضوی و پس از آن با ۹۸ نفر مربوط به استان تهران و ۸۳ نفر مربوط به استان اصفهان بوده است.

در این مدت ۵ نفر نیز به دلیل گازگرفتگی سگ جان خود را از دست داده‌اند که ۴ نفر آنان مرد و یک نفر زن بوده‌اند.

کد مطلب 5923560

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