به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «اگر غم لشکر انگیزد» نوشته سیدمهدی شجاعی به تازگی توسط نشر نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب عنوان کتاب دوم حماسه سجادیه است.

جلد اول این‌رمان با عنوان «تویی به جای همه» پیش‌تر توسط همین‌ناشر منتشر شده و شجاعی در آن این‌فراز را دارد که ما به سجاد ظلم کردیم! او را بیمار و نحیف و رنجور شناساندیم و بعد در میان سطور تاریخ، گمش کردیم. تنها مرد یک قبیله را، که یک تنه و دست تنها اما عالمانه و امیدوارانه، صدها داغ دیده و مصیبت چشیده را اداره کرد و ده‌ها واقعه خصمانه و فتنه‌گرانه را مدیریت، ندیدیم و نشان ندادیم. چطور شکوه مردانه و عاقلانه سجاد را میان ویرانه‌های مدینه ندیدیم؟ چطور سکوت مدبرانه و خردمندانه پسرِ علی را بیرونِ گودِ حرّه نشنیدیم؟ چطور حضور جانانه و فداکارانه دردانه زهرا را میان جماعت اناث باقی مانده از کربلا حس نکردیم؟»

‌ این کتاب در ۴۳۲ صفحه و قیمت ۳۴۵ هزار تومان عرضه شده است.