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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۶

توسط انتشارات نیستان؛

سیدمهدی شجاعی با کتاب جدید به کتابفروشی‌ها آمد

سیدمهدی شجاعی با کتاب جدید به کتابفروشی‌ها آمد

رمان «اگر غم لشکر انگیزد» نوشته سیدمهدی شجاعی توسط نشر نیستان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «اگر غم لشکر انگیزد» نوشته سیدمهدی شجاعی به تازگی توسط نشر نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب عنوان کتاب دوم حماسه سجادیه است.

جلد اول این‌رمان با عنوان «تویی به جای همه» پیش‌تر توسط همین‌ناشر منتشر شده و شجاعی در آن این‌فراز را دارد که ما به سجاد ظلم کردیم! او را بیمار و نحیف و رنجور شناساندیم و بعد در میان سطور تاریخ، گمش کردیم. تنها مرد یک قبیله را، که یک تنه و دست تنها اما عالمانه و امیدوارانه، صدها داغ دیده و مصیبت چشیده را اداره کرد و ده‌ها واقعه خصمانه و فتنه‌گرانه را مدیریت، ندیدیم و نشان ندادیم. چطور شکوه مردانه و عاقلانه سجاد را میان ویرانه‌های مدینه ندیدیم؟ چطور سکوت مدبرانه و خردمندانه پسرِ علی را بیرونِ گودِ حرّه نشنیدیم؟ چطور حضور جانانه و فداکارانه دردانه زهرا را میان جماعت اناث باقی مانده از کربلا حس نکردیم؟»

‌ این کتاب در ۴۳۲ صفحه و قیمت ۳۴۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5923570

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