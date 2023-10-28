بازیکن تیم فوتبال مس محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های مس سونگون و آریو اسلامشهر از سری دسته رقابت‌های لیگ اول در هفته نهم برگزار و از سوی پیمان کشاورز، بازیکن مس سونگون تخلفاتی رخ داد. از آنجایی که تخلف حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبنی بر اظهارات علیه داور مسابقات است، در خور صدور قرار دستور موقت می‌باشد.

بر همین اساس به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی، نامبرده از همراهی تیم خود در مسابقات محروم بوده و لازم است دفاعیات خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

رأی صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.