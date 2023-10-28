  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

بازیکن تیم فوتبال مس محروم شد

بازیکن تیم فوتبال مس محروم شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بازیکن تیم مس سونگون به خاطر تخلفاتش در جریان دیدار برابر با آریو اسلامشهر، دستور موقت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های مس سونگون و آریو اسلامشهر از سری دسته رقابت‌های لیگ اول در هفته نهم برگزار و از سوی پیمان کشاورز، بازیکن مس سونگون تخلفاتی رخ داد. از آنجایی که تخلف حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبنی بر اظهارات علیه داور مسابقات است، در خور صدور قرار دستور موقت می‌باشد.

بر همین اساس به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی، نامبرده از همراهی تیم خود در مسابقات محروم بوده و لازم است دفاعیات خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

رأی صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.

کد مطلب 5923605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها