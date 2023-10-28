به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، در نشست روز جهانی مبارزه با تغییر اقلیم، گفت: شرایط جغرافیایی و نسبت اندازه جنگل و کویر در ایران باعث شده که ما یک کشور آسیب‌پذیر در منطقه معرفی شویم.

وی افزود: حدود پنج درصد کربن منتشر شده توسط واحدهای بهداشتی و درمانی است که باید سیاستگذاران حوزه بهداشت به این موضوع رسیدگی کنند.

جندقی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیم، ادامه داد: به عنوان یک تعهد مدیریتی برای تاب آوری نظام سلامت فعالیت‌هایی انجام شده که اولین قدم آن شناسایی آسیب‌پذیری اقلیمی سیستم سلامت است که در دو فاز مطالعه و انجام شد.

به گفته وی، دومین مرحله تاب آوری نظام سلامت و محیط زیست در ۲۶۷ مرکز بهداشتی درمانی در دو مرحله آسیب پذیری و میزان سنجش تاب آوری مشخص و مطالعه شد.

جندقی، سومین قدم را تدوین برنامه‌هایی با کمک WHO برشمرد که بتوان در قالب این برنامه ملی نظام سلامت را تاب آور و به روزرسانی کرد که در دست انجام است.

وی افزود: برنامه WASH در ۷۴۲ مرکز بهداشتی انجام شد و نمای کاملی از مراکز بهداشتی سلامت در اقلیم‌های مختلف کشور را از نظر تاب آوری و نظام سلامت فراهم کردیم.

جندقی گفت: فعالیت‌های انجام شده در حوزه بهداشت و درمان که باعث انتشار کمتر کربن می‌شود، شفاف سازی شده و در اختیار مدیران حوزه سلامت قرار گرفته است.