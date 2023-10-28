به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: فیلمی که سال ۹۵ تولید و منتشر شده بود یک‌بار دیگر در فضای مجازی منتشر شد.

در روزهای اخیر فیلمی از یک مصاحبه مردمی تقطیع و هدایت شده در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در فضای مجازی در حال انتشار است. این فیلم که در چند سال اخیر نیز بازنشر شده، حدود ۷ سال پیش یعنی در سال ۹۵ تولید و در همان سال در فضای مجازی منتشر شده بود.

در ماه‌های اخیر نیز فیلم‌های مشابه دیگری در فضای مجازی منتشر شده که مربوط به سال‌های گذشته است.

در حالی که مبارزه قاطع با فساد درون دستگاهی و خارج از قوه قضاییه با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است، در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالیکه عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلف‌های انتخاباتی در انتخابات برخورد جدی داشته باشد جریانی خاص قصد دارد با انتشار اخبار و اسناد سوخته، قوه قضاییه را تضعیف کند تا دستگاه قضا نتواند در این راه گام‌های مستحکمی بردارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری پیش‌بینی کرده بود که هجمه‌ها به دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ از حیث «تعداد افراد هجمه‌کننده»، «نوع» و همچنین «وسعت» هجمه‌ها، بیشتر از سال ۱۴۰۱ باشد.