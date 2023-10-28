اردبیل مقام سوم مسابقات فوتسال بسیج کشور را کسب کرد

جاوید رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: متولدین ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در این مسابقات کشوری بسیج با هم به رقابت پرداختند که در این مسابقات ۲۱ تیم حضور داشته و تیم‌های البرز، قم و اردبیل به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم را به دست آوردند.

وی تصریح کرد: این مسابقات در راستای توسعه ورزش بسیج به منظور شناسایی استعدادهای برتر در رشته ورزشی فوتسال و ایجاد شور و نشاط میان بسیجیان ورزشکار برای عضویت در لیگ برتر باشگاه مقاومت برگزار شد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی، ورزشی مقاومت اردبیل پرورش استعدادهای ناب ورزشی را در راستای توانمندسازی ورزشکاران مهم ارزیابی کرد و گفت: استعدادیابی از بین جوانان توانمند رشته‌های متعدد ورزشی در دستور کار است و بر همین اساس با برگزاری مسابقات متعدد نسبت به شناسایی این استعدادها اقدام می‌شود.