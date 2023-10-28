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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

میعادفر خبر داد؛

رخداد ۵۱۰ حادثه ویژه در کشور/ سهم حوادث ترافیکی

رخداد ۵۱۰ حادثه ویژه در کشور/ سهم حوادث ترافیکی

رئیس سازمان اورژانس کشور، با بیان اینکه در طول هفته گذشته ۵۱۰ حادثه ویژه در کشور رخ داد، از افزایش ۵ درصدی این حوادث نسبت به هفته قبل از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، با اشاره به ثبت ۱۶۰ حادثه ویژه ترافیکی ۳۵۰ حادثه ویژه غیرترافیکی در طول هفته گذشته در کشور، اظهار داشت: در طول این مدت یک هزار و ۳۲۶ بیمار و مصدوم خدمات درمانی لازم را دریافت کردند و متأسفانه ۱۵۹ نفر نیز به دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در حوادث ویژه ترافیکی هفته گذشته، ۹۴۲ نفر مصدوم و در حوادث ویژه غیرترافیکی نیز ۳۸۴ بیمار از خدمات درمانی بهره مند شدند. در این بازه زمانی یک هزار و ۲۱۷ بیمار و مصدوم توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل و ۱۰۹ نفر نیز به صورت سرپایی در محل، درمان شدند.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیشترین تعداد حوادث ویژه ترافیکی ثبت شده در هفته گذشته را مربوط به استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی دانست و گفت: بیشترین مصدومان این حوادث در طول بازه زمانی مذکور به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان رضوی با ۱۲۰ مصدوم و فارس با ۹۷ مصدوم بوده است.

کد مطلب 5923799
حبیب احسنی پور

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