رخداد ۵۱۰ حادثه ویژه در کشور/ سهم حوادث ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، با اشاره به ثبت ۱۶۰ حادثه ویژه ترافیکی ۳۵۰ حادثه ویژه غیرترافیکی در طول هفته گذشته در کشور، اظهار داشت: در طول این مدت یک هزار و ۳۲۶ بیمار و مصدوم خدمات درمانی لازم را دریافت کردند و متأسفانه ۱۵۹ نفر نیز به دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در حوادث ویژه ترافیکی هفته گذشته، ۹۴۲ نفر مصدوم و در حوادث ویژه غیرترافیکی نیز ۳۸۴ بیمار از خدمات درمانی بهره مند شدند. در این بازه زمانی یک هزار و ۲۱۷ بیمار و مصدوم توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل و ۱۰۹ نفر نیز به صورت سرپایی در محل، درمان شدند.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیشترین تعداد حوادث ویژه ترافیکی ثبت شده در هفته گذشته را مربوط به استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی دانست و گفت: بیشترین مصدومان این حوادث در طول بازه زمانی مذکور به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان رضوی با ۱۲۰ مصدوم و فارس با ۹۷ مصدوم بوده است.