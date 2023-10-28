پروین منگلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی واحدهای آموزش و پیگیری بیمار در بیمارستان‌ها در راستای تغییرات جمعیتی و الگوی بیماری‌ها در طی سال‌های گذشته و سال جاری گفت: با توجه به افزایش گروه سالمندان، افزایش بار بیماری‌های مزمن و صعب العلاج و ضرورت توجه به سواد سلامت جامعه و بیماران این واحد در استان کرمان تأسیس شده است.

وی گفت: در بیمارستان‌های دولتی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همچنین تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی شهر کرمان این واحد راه اندازی شده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان از کسب رتبه برتر کشوری این مدیریت در زمینه آموزش و پیگیری بیمار خبر داد و گفت: در سمینار کشوری آموزش و پیگیری بیماردانشگاه علوم پزشکی کرمان و واحد آموزش و پیگیری بیمار بیمارستان شهید باهنر به عنوان واحد برتر کشور معرفی شد.

منگلیان افزود: این مراسم دوم آبان ماه جاری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و با حضور دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیر کل مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی معاونت درمان و مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت متبوع برگزار شد.

وی ادامه داد: واحد آموزش و پیگیری بیمار مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر در راستای ارتقای شاخص‌های عملکردی از جمله میزان بستری مجدد، مراجعه‌های غیر برنامه‌ریزی شده به اورژانس و رضایتمندی بیمار و خانواده مقام برتر کشوری را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: در سطح کشوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان موفق شده در بیمارستان‌های خود و تعدادی بیمارستان خصوصی این واحد را راه اندازی کند.