ترکیب تیم های رئال مادرید و بارسلونا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا از ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه امروز شنبه به مصاف هم خواهند رفت. ترکیب یازده نفره دو تیم برای این مسابقه از سوی سرمربیان تیم‌ها اعلام شد.

برای تیم رئال مادرید در این مسابقه کپا، کارواخال، آلابا، بلینگهام، وینیسیوس جونیور، کروس، رودریگو، والورده، شوامنی، رودیگر و فرنداندو مندی به میدان خواهند رفت.

در ترکیب بارسلونا هم ترشتگن، بالده، مارتینز، کریستینسن، آروئوخو، گابی، گوندوغان، لوپز، کانسلو، ژوائو فیلیکس و فران تورس بازیکنان منتخب ژاوی برای این مسابقه است.