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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

لیگ فوتبال اسپانیا؛

ترکیب تیم های رئال مادرید و بارسلونا اعلام شد

ترکیب تیم های رئال مادرید و بارسلونا اعلام شد

ترکیب یازده نفره تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید برای دیدار «ال کلاسیکو» مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا از ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه امروز شنبه به مصاف هم خواهند رفت. ترکیب یازده نفره دو تیم برای این مسابقه از سوی سرمربیان تیم‌ها اعلام شد.

برای تیم رئال مادرید در این مسابقه کپا، کارواخال، آلابا، بلینگهام، وینیسیوس جونیور، کروس، رودریگو، والورده، شوامنی، رودیگر و فرنداندو مندی به میدان خواهند رفت.

ترکیب تیم های رئال مادرید و بارسلونا اعلام شد

در ترکیب بارسلونا هم ترشتگن، بالده، مارتینز، کریستینسن، آروئوخو، گابی، گوندوغان، لوپز، کانسلو، ژوائو فیلیکس و فران تورس بازیکنان منتخب ژاوی برای این مسابقه است.

ترکیب تیم های رئال مادرید و بارسلونا اعلام شد

کد مطلب 5923864

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