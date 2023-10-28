آغاز طرح نظام جامع پایش و مراقبت دانشجویان جدید علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این طرح از ۶ آبان ماه آغاز شده است و تا اول آذر ادامه دارد. در این طرح ابعاد مختلف جسمانی، روانی، ورزشی، فرهنگی و هنری دانشجویان، به صورت خود ارزیابی از طریق ثبت اطلاعات در سامانه سیپاد تکمیل می شود.

در ادامه معاینه حضوری از طریق مراجعه دانشجویان به خانه فرهنگ واقع در مجتمع سراهای کوی دانشگاه اجرا خواهد شد.

تمامی دانشجویان نو ورود باید نسبت به تکمیل چک لیست های مندرج اقدام کرده و برای دریافت نوبت ویزیت حضوری اقدام کنند.

دانشجویان روز ویزیت برای انجام آزمایشات باید ناشتا باشند و برای حضور دانشجو در روز معاینه، برای رفع غیبت درسی، برای آموزش دانشکده‌ها، گواهی صادر خواهد شد.