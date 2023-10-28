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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

دمای قم تا اواسط هفته جاری ۴ درجه کاهش می یابد

دمای قم تا اواسط هفته جاری ۴ درجه کاهش می یابد

قم- بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، دمای هوای قم از اواسط هفته جاری نسبت به امروز شنبه، ۴ درجه کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، بیشینه دمای هوای قم در روز سه شنبه به ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

امروز شنبه بیشینه دمای هوای استان قم ۲۸ درجه و کمینه آن ۱۵ درجه بوده است و در برخی ساعت‌ها افزایش موقت ابر در آسمان مشاهده خواهد شد.

هوای استان قم برای فردا یکشنبه صاف است و در برخی اوقات وزش باد ملایم خواهیم داشت.

در روز دوشنبه هفته جاری در طول روز هوا صاف خواهد بود و از اواخر وقت دوشنبه افزایش ابر در استان را خواهیم داشت.

ورود موج بارشی به استان قم از اواسط هفته جاری و روز سه شنبه خواهد بود و دمای هوا ۴ تا ۵ درجه نسبت به امروز شنبه کاهش خواهد یافت.

در روز سه شنبه، بیشینه دمای هوا به ۲۴ درجه و کمینه به ۱۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

موج بارشی سه‌شنبه هفته جاری وارد استان قم خواهد شد و در چهارشنبه بارش رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 5923890

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