جودوکاران کاتارو صاحب مدال برنز جهانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، رقابت های جودو قهرمانی جهان از امروز شنبه ششم آبان به میزبانی امارات در ابوظبی آغاز شد که تیم کشورمان موفق به کسب یک مدال برنز شد.

تیم ایران در «کاتا مه نو کاتا» با ترکیب علی وحید و رضا میرزایی در فینال این مسابقات با ثبت رکورد ۴۰۱ امتیاز به مقام سوم رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.ژاپن و آلمان به ترتیب اول و دوم شدند.

همچنین در «ناگه نو کاتا» تیم زیر ۲۳ سال برادران وشناد که فینالیست شده بودند به رتبه چهارم بسنده کردند. سایر کاتاروهای کشورمان در روز اول راهی فینال نشدند.

فردا یکشنبه در دومین روز این رقابت‌ها کاتاروهای ایران در «کیمه نو کاتا» در قالب دو تیم الف و ب روی تاتامی می‌روند.در «گوشین جوتسو کاتا» هم تیم‌های الف و ب ایران به اجرای فرم می‌پردازند.

حسین زند و جعفر علی قادری کادر فنی تیم ملی کاتای جودو را تشکیل می‌دهند.