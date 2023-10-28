دوچرخه سواری جاده ایران صاحب یک سهمیه المپیک پاریس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با پایان یافتن مهلت رنکینگ جهانی دوچرخه‌سواری جاده برای تعیین سهمیه‌های المپیک، مشخص شد یک سهمیه در بخش جاده به ایران تعلق می‌گیرد.

اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری (UCI) ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) به طور رسمی در نامه به کشورها تعداد سهمیه‌ها را اعلام می‌کند. کشورها نیز تا ١٥ دسامبر (۲۴ آذر) فرصت دارند تا تاییدیه سهمیه خود را ارسال کنند. با این حال ایران روی کاغذ یک سهمیه المپیک پاریس دارد و اگر اتفاق غیر منتظره‌ای رخ ندهد، این سهمیه از طریق اتحادیه جهانی هم اعلام خواهد شد.

دوچرخه‌سواری جاده ایران توانست از طریق حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ به یک سهمیه بازیهای المپیک سال آینده پاریس برسد.

طبق سیستم کسب سهمیه المپیک دوچرخه سواری جاده، ۴۵ کشور اول رنکینگ جهانی سهمیه المپیک می‌گیرند و به دو کشور اول قهرمانی آسیا، آفریقا و آمریکا در سال ۲۰۲۳ که از طریق رنکینگ سهمیه نگرفته‌اند نیز هر کدام یک سهمیه تعلق می‌گیرد.

نحوه توزیع سهمیه از طریق رنکینگ:

کشورهای اول تا پنجم: هر کدام ۴ سهمیه

کشورهای ششم تا دهم: هر کدام ۳ سهمیه

کشورهای یازدهم تا بیستم: هر کدام ۲ سهمیه

کشورهای بیست و یکم تا چهل و پنجم: هر کدام یک سهمیه

دوچرخه سواری ایران چطور به سهمیه المپیک رسید

در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ که چند ماه پیش برگزار شد، دو رکابزن قزاقستان اول و دوم، دو رکابزن ژاپن سوم و چهارم و رکابزن کره‌جنوبی پنجم شدند. محمد گنج خانلو از ایران هم در رده ششم قرار گرفت.

قزاقستان در رنکینگ جهانی نوزدهم است و دو سهمیه المپیک گرفت. ژاپن، ازبکستان و چین نیز در بین رنکینگ بیست و یکم تا چهل و پنجم جهانی قرار دارند و هر کدام یک سهمیه دارند.

به این ترتیب قزاقستان و ژاپن از رنکینگ قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ کنار گذاشته می‌شوند و با حذف رکابزنان این دو کشور، ایران یکی از دو کشوری است که در بالاترین رده قرار می‌گیرد و یکی از دو سهمیه المپیک قاره آسیا را به دست می‌آورد.

گفتنی است این سهمیه به نام کشورها بوده و رکابزنان منتخب نماینده کشورها در این رویداد هستند.

ایران در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم یک سهمیه در جاده مردان داشت که سعید صفرزاده نماینده ایران در این رویداد بود.