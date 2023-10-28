حمایت از کشاورزان لرستانی برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز شنبه در نشست با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان، اظهار داشت: طرح جهش تولید در دیمزارها از راهکارهای مهم برای تأمین امنیت غذایی و فرصتی مناسب برای افزایش بهره‌وری و تولید در بخش کشاورزی است که همه ما باید با مشارکت و تعامل آن را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه طرح جهش تولید یکی از طرح‌های مهم و مؤثر مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی و اقتصاد کشور است، گفت: از سیاست‌های مهم مقام معظم رهبری در توسعه بخش کشاورزی اجرایی‌شدن طرح جهش تولید در دیمزارها است که بی‌تردید با توسعه و تحقق آن شاهد توسعه بخش اقتصادی و اشتغال پایدار خواهیم شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه به هم‌افزایی و تعامل بیشتر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان جهاد کشاورزی لرستان در راستای توسعه طرح جهش تولید در دیمزارها اشاره کرد و گفت: طرح جهش تولید یک طرح مشترک بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان جهاد کشاورزی در لرستان است که به‌صورت مشارکتی و هم‌افزایی دو دستگاه این طرح در حال اجرا و توسعه است و این دیدگاه باید مدنظر همه ما باشد با برنامه‌های مستقل و جداگانه این طرح محقق نخواهد شد، البته تاکنون هماهنگی‌ها و تعاملات خوبی بین دو دستگاه وجود داشته و همین امر باعث شد در سال گذشته ما از رتبه چهاردهم به رتبه سوم کشوری در حوزه طرح جهش تولید برسیم که این موفقیت محصول همین ارتباطات مؤثر بین دو دستگاه است.

شاهرخی، افزود: ما از تمام کسانی که دلسوز بخش کشاورزی و نظام هستند اعم از بهره‌بردار، کارشناسان و سرمایه‌گذاران برای توسعه این طرح استقبال و حمایت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: همه ما باید عمل‌گرا و واقع‌بین باشیم و نباید متکی به آمارهایی باشیم که بعضاً واقعی نیستند، همه کارشناسان عرصه کشاورزی باید آمارهای دقیق و صحیح ارائه دهند تا در روند کار مشکل ایجاد نشود.