به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله شریف‌زاده امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، با تلاش اداره ساخت راه‌های فرعی و روستایی و پیگیری اداره شهرستان پلدختر، ۱۸ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت، عملیات بهسازی محورهای روستایی به طول ۲۸ کیلومتر، روکش آسفالت محور اصلی هشت کیلومتر و روکش آسفالت به‌صورت اسلاری سیل به طول ۱۵ کیلومتر انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر، بیان کرد: رفع پنج نقطه حادثه‌خیز، خاک‌برداری راه دسترسی محور «ابراهیم‌آباد» با حجم عملیاتی ۱۵ هزار مترمکعب، ۲۰ کیلومتر شانه سازی محورهای مواصلاتی و ۸۵ کیلومتر قنو زنی و ایجاد کانال، بخش دیگری از اقدامات شاخص طی هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در شهرستان پلدختر است.

شریف‌زاده، تنقیه و لایروبی ۱۱۰ دستگاه پل در محور اصلی فرعی و روستایی، ۷۰۰ تن لکه‌گیری و چاله گیری، ریزش برداری و پاک‌سازی محورها با حجم دو هزار ۴۰۰ تن، تیغ‌زنی و تسطیح محورهای روستایی به طول ۹۲ کیلومتر، ایجاد ۱۲ کیلومتر هره خاکی، احداث و بهره‌برداری از پل بزرگ محور روستایی «برگلان سوخته»، تعمیر و مرمت پنج دستگاه پل‌های آسیب‌دیده و ساخت و احداث ۱۸ دستگاه پل و آبرو را به‌عنوان بخشی دیگری از اقدامات هفت‌ماهه در حوزه راهداری برشمرد.

وی تصریح کرد: ۸۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب ۱۹۲ استوانه ایمنی، نصب، به‌روزرسانی و ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیب‌دیده به تعداد ۴۲۲ عدد، نصب هزار و ۹۰۰ عدد چشم‌گربه‌ای، نصب ۱۱ سرعت‌کاه، تولید و نصب ۳۰۰ فلش بتنی، نصب ۵۰ عدد بشکه ایمنی، ۴۰ مورد اخطار به متجاوزان حریم راه از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ایمنی و حریم است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر، به عملکرد این اداره در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: در این مدت، کنترل دروازه‌ای هزار و ۳۹۳ دستگاه انواع ناوگان حمل‌ونقل کالا، ۱۲ گشت مشترک با پلیس و ۱۴۱ دستگاه ناوگان متخلف به کمیسیون‌های مربوط معرفی شده است.