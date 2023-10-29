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۷ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۲

گروه اول به ایران بازگشتند؛

غیبت وزیر ورزش در مراسم استقبال از کاروان «فرزندان ایران»

غیبت وزیر ورزش در مراسم استقبال از کاروان «فرزندان ایران»

دومین گروه کاروان ورزش ایران در بازی های پاراآسیایی امروز وارد کشور شد، در مراسم استقبال از این گروه وزیر ورزش شرکت نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی روز گذشته با برگزاری دیدارهای روز ششم و پایانی بسته شد.

دومین گروه کاروان ایران بلافاصله پس از اتمام این بازی ها، هانگژو را به مقصد تهران ترک کرد. این گروه امروز یکشنبه وارد کشور شد.

در مراسم استقبال از کاروان «فرزندان ایران» کیومرث هاشمی وزیر ورزش حضور نداشت اما سید محمد پولادگر معاون وی در ورزش قهرمانی و حرفه ای با حضور در فرودگاه از ملی پوشان افتخارآفرین در هانگژو استقبال کرد.

حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در این مراسم استقبالاز نکات جالب بود. وی پیش از این ریاست کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده داشت.

کاروان ورزش ایران در بازی های پاراآسیایی با مجموع ۱۳۱ مدال شامل۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز به کار خود پایان داد.

کد مطلب 5924243

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