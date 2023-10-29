هیوا لهونیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری از سه پروژه عظیم حوزه برق با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان همزمان با دور دوم سفر هیئت دولت به کردستان خبر داد.

لهونیان با اشاره به سفر پیش‌رو هیئت دولت به استان کردستان، اظهار داشت: همزمان با این سفر، سه پروژه بزرگ حوزه برق در قالب پروژه‌های تبدیل کامل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار، طرح بهارستان و هم چنین احداث خط و پست فوق توزیع سنندج ۶ و فیدر های ۱۲ گانه منشعب از این پست، به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان افزود: در پروژه طرح تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار، کل شبکه برق فشار ضعیف استان به طول حدود ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر با سرمایه گذاری یک هزار و ۴۲۶ میلیارد تومانی عاری از سیم مسی خواهد شد.

افتتاح طرح بهارستان در کردستان

لهونیان در ادامه یکی دیگر از پروژه‌های قابل افتتاح در سفر هیئت دولت را طرح بهارستان اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، شبکه برق ۶۴۴ روستا در سطح ده شهرستان استان با سرمایه‌گذاری ۳۳۶ میلیارد تومان اصلاح، بهینه سازی و باز مهندسی می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با تاکید بر اینکه اجرای طرح بهارستان با هدف توسعه، اصلاح و بهسازی کامل شبکه فشار متوسط و ضعیف و پست‌های توزیع برق روستایی است، خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این پروژه عظیم، شبکه برق ۶۴۴ روستا معادل قریب به ۴۰ درصد روستاهای استان اصلاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم چنین در سفر هیئت دولت پروژه احداث خط و پست فوق توزیع سنندج ۶ افتتاح می‌شود، به مزایای آن نیز اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه منجر به افزایش ظرفیت شبکه به منظور برق‌رسانی به مشترکان جدید در محدوده مرکزی شهر سنندج، افزایش قدرت مانور، رفع ضعف ولتاژ و هم چنین بهبود قابلیت اطمینان شبکه می‌شود.

لهونیان تصریح کرد: احداث این خط و پست فوق توزیع توسط شرکت برق منطقه‌ای غرب انجام شده و فیدرگیری از پست مذکور توسط شرکت توزیع نیروی برق کردستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با احداث این پست ۱۲ فیدر ۲۰ کیلوولت نیز ایجاد شده است، افزود: سرمایه گذاری این پروژه ۷۴۸ میلیارد تومان بوده که ۷۰۰ میلیارد آن توسط شرکت برق منطقه‌ای غرب به جهت احداث خط و پست فوق بوده و مابقی نیز توسط شرکت توزیع نیروی برق کردستان به منظور احداث فیدرهای ۱۲ گانه از پست فوق توزیع سنندج ۶ هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در پایان تاکید کرد: افتتاح این پروژه‌ها تأثیر بسزایی در تثبیت شرایط تأمین برق پایدار، تقویت زیرساخت‌های شبکه، روند رو به رشد خدمات رسانی به مردم و مشترکین و افزایش رضایتمندی آنان خواهد داشت.

مقرر است؛ رئیس جمهور و هیئت دولت پایان هفته جاری، به منظور افتتاح چند کلان پروژه به استان کردستان سفر کنند.