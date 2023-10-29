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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

معاون اقتصادی استاندار کرمان تاکید کرد؛

دوره های آموزشی مهارت های خاص فولادسازی محقق شود

دوره های آموزشی مهارت های خاص فولادسازی محقق شود

کرمان- معاون استاندار کرمان گفت:همکاری میدکو با صنایع کوچک و مرکز آموزشی برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مهارت‌های خاص و دانشگاه‌های منطقه جهت ایجادرشته‌های با نیاز فولادسازی مورد تاکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن زاده صبح یکشنبه در بازدید از معدن جلال‌آباد، کارخانه کنسانتره، گندله، تولید کُک و شمش فولادی شهرستان زرند، ضرورت توسعه اشتغال مبتنی بر ظرفیت‌های خدادادی در استان کرمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: توجه به سیاست مهارت‌آموزی در استان و استفاده از کالاهای ساخت داخل استان نیز ضروری است.

معاون اقتصادی استاندار کرمان، فعالیت‌های معدنی را از صنایع پیشران ذکر کرد و ادامه داد: یکی از راهبردهای اقتصادی استان را می‌توان اکتشافات معدنی دانست زیرا شمال و جنوب استان کرمان میلیاردها تن ذخیره معدنی دارند که بخش زیادی از آنها هم اکتشاف نشده‌اند.

حسن زاده عنوان کرد: توسعه ارتباط صنایع بزرگ و کوچک و توسعه آموزش‌های مرتبط به منظور پرورش نیروهای متخصص و مورد نیاز در حوزه‌های مختلف معدنی و صنعتی؛ از راهبردهای استان کرمان است و باید برای بحث بازار واحدهای کوچک و تحقیق محور واحدهای تولیدی فکری کنیم.

کد مطلب 5924248

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