دوره های آموزشی مهارت های خاص فولادسازی محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن زاده صبح یکشنبه در بازدید از معدن جلال‌آباد، کارخانه کنسانتره، گندله، تولید کُک و شمش فولادی شهرستان زرند، ضرورت توسعه اشتغال مبتنی بر ظرفیت‌های خدادادی در استان کرمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: توجه به سیاست مهارت‌آموزی در استان و استفاده از کالاهای ساخت داخل استان نیز ضروری است.

معاون اقتصادی استاندار کرمان، فعالیت‌های معدنی را از صنایع پیشران ذکر کرد و ادامه داد: یکی از راهبردهای اقتصادی استان را می‌توان اکتشافات معدنی دانست زیرا شمال و جنوب استان کرمان میلیاردها تن ذخیره معدنی دارند که بخش زیادی از آنها هم اکتشاف نشده‌اند.

حسن زاده عنوان کرد: توسعه ارتباط صنایع بزرگ و کوچک و توسعه آموزش‌های مرتبط به منظور پرورش نیروهای متخصص و مورد نیاز در حوزه‌های مختلف معدنی و صنعتی؛ از راهبردهای استان کرمان است و باید برای بحث بازار واحدهای کوچک و تحقیق محور واحدهای تولیدی فکری کنیم.