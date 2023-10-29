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۷ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۶

کاراته کار کرمانشاهی موفق به کسب مدال نقره مسابقات جهانی شد

کاراته کار کرمانشاهی موفق به کسب مدال نقره مسابقات جهانی شد

کرمانشاه- «مهدی خدابخشی» کاراته کار کرمانشاهی موفق به کسب مدال نقره مسابقات جهانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان در حال برگزاری است که ورزشکار کرمانشاهی موفق به کسب نشان نقره شد.

مهدی خدابخشی با شایستگی مدال نقره کومیته انفرادی رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان را به دست آورد.

خدابخشی به عنوان تنها فینالیست کشورمان در این رقابت‌ها در فینال مقابل حریف سرسختی از مصر قرار گرفت و با قبول شکست مقابل این حریف به مدال ارزشمند نقره جهان در کومیته انفرادی دست یافت.

با این شرایط پرونده تیم ملی کاراته ایران با دو مدال نقره و برنز در بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی جهان بسته شد. در وزن ۸۴- کیلوگرم مهدی خدابخشی مدال نقره و در وزن ۸۴+ کیلوگرم هم سجاد گنج زاده به مدال برنز دست پیدا کردند.

کد مطلب 5924256

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