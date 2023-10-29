حریق یک استخر در خیابان کمالی تهران

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۹:۳۷ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک مجموعه ورزشی در خیابان کمالی تهران به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند، افزود: بخش رختکن این مجموعه ورزشی دچار حریق شده بود و آتش به سقف شیروانی سرایت کرده و دود غلیظ به محوطه استخر نفوذ کرده بود.

ملکی بیان داشت: نیروهای آتش نشانی موفق شدند ۷۰ نفر را در استخر که همه مرد بودند از محیط خارج و به مکان امن منتقل کنند.

وی بیان داشت: حریق اکنون اطفا شده و همکاران ما مشغول ایمن سازی محل هستند.

*مسعود کارگر