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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱

ملکی خبر داد؛

حریق یک استخر در خیابان کمالی تهران

حریق یک استخر در خیابان کمالی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از وقوع حریق در استخر یک مجموعه ورزشی در خیابان کمالی تهران خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۹:۳۷ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک مجموعه ورزشی در خیابان کمالی تهران به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند، افزود: بخش رختکن این مجموعه ورزشی دچار حریق شده بود و آتش به سقف شیروانی سرایت کرده و دود غلیظ به محوطه استخر نفوذ کرده بود.

ملکی بیان داشت: نیروهای آتش نشانی موفق شدند ۷۰ نفر را در استخر که همه مرد بودند از محیط خارج و به مکان امن منتقل کنند.

وی بیان داشت: حریق اکنون اطفا شده و همکاران ما مشغول ایمن سازی محل هستند.

*مسعود کارگر

کد مطلب 5924390

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