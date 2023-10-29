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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

معاون استاندار اردبیل:

مقاومت در برابر مبارزه با قاچاق مقبول نیست

مقاومت در برابر مبارزه با قاچاق مقبول نیست

اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: هدف از جلوگیری از قاچاق عاقبت بخیری جامعه است که باید در این راستا نظارت پذیری ها تقویت شده و مقاومتی مشاهده نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل اظهار کرد: لینک سامانه‌های دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات و نظارت بهتر ضروری است که در این زمینه همکاری و تعامل مشترک دستگاه‌های دخیل لازم به نظر می‌رسد.

وی با تاکید بر تقویت نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط در راستای پیشگیری از وقوع قاچاق خاطرنشان کرد: در این خصوص لازم است گروهی صلاحیت دار انتخاب و فهرست سامانه‌های مورد نیاز استخراج و پژوهش شده و قابلیت سامانه‌ها در راستای بهره مندی برای مبارزه با قاچاق احصا شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بیان کرد: همچنین در حوزه دستگاه‌های مرتبط در راستای مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه لازم است تصمیمات درست برای نظارت اتخاذ و اجرایی شود.

قاسمیان گفت: هدف از جلوگیری از قاچاق عاقبت بخیری جامعه بوده و باید در این راستا نظارت پذیری ها نیز تقویت شده و مقاومتی در این خصوص نباید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نظارت‌های انجام گرفته در خصوص جلوگیری از قاچاق دارو افزود: با توجه به اهمیت داروهای خاص در حوزه سلامت جامعه بر استمرار نظارت‌ها با قوت بیشتر ضروری است.

کد مطلب 5924513

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