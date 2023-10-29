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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۲

سردار مومنی خبر داد؛

آمادگی ایران جهت اجرای طرح کشت جایگزین خشخاش در افغانستان

آمادگی ایران جهت اجرای طرح کشت جایگزین خشخاش در افغانستان

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌های کشت جایگزین خشخاش در افغانستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی با مارکوس پوتزل معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان (یوناما) و هیأت همراه دیدار کرد و در این دیدار ضمن بیان اقدامات و دستاوردهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران، بر این نکته تأکید کرد که کشورمان همواره حامی صلح، توسعه و امنیت پایدار در افغانستان و منطقه بوده و تجربه اقدامات ایران نیز شاهد این مدعا است.

وی همچنین با اشاره به همکاری کشورمان با دفاتر سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌ها و اقدامات مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران و این ستاد برای همکاری با سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌های کشت جایگزین، توسعه پایدار و کاهش تولید در افغانستان تأکید کرد.

همچنین مارکوس پوتزل ضمن قدردانی از اقدامات ایران در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و به‌ویژه مبارزه با مواد مخدر، از کشورمان خواست تا سازمان ملل متحد و مأموریت خود را به منظور دستیابی به راه حل پایدار یاری کند.

گفتنی است، مارکوس پوتزل سال گذشته از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان معاون نماینده ویژه در امور افغانستان منصوب شد و پیش‌تر سفیر آلمان در افغانستان و نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان بوده است.

در این دیدار، نمایندگان دفاتر یوناما در جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، منطقه، و نیز تعدادی از مدیران ستاد و نماینده وزارت امور خارجه کشورمان حضور داشتند.

کد مطلب 5924645

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      15 2
      پاسخ
      گندم گندم
    • هیس IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      20 7
      پاسخ
      همه جوان‌ها رو انداختید تو شیشه با این کارها
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 2
      پاسخ
      ای بابا
    • تانک IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      30 2
      پاسخ
      توروخدا ول کن ،دلخوشی ما شده این تریاک جان مادرت بی خیال شو سردار
      • محمد IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        19 1
        البته تریاک خوب و ناب ...نه تریاکهای که درست کردن و فقط آشغال هست...
      • ناشناس AE ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        0 0
        داروگیاهی خشخاش تریاک اصل کشاورزی طبیعی نعمت خدادادی ومحصولات کشاورزی از نیازهای اصلی مردم جهان میباشد ازدولت درخواست اجازه کشت کشاورزی صادر بفرمایید
    • مصطفی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      22 0
      پاسخ
      با کم شدن تریاک و گرون شدنش کاری میکنید ک تمام معتاد ها ب مواد سنتی به طرف مواد صنعتی برن جلوی کشت افغانستان رو بگیرید ولی توی خود ایران کشت کنید و کپنی ب افراد بالای ۶۰ سال بدید خیلی ها بخاطر بیماری مجبور ب مصرف هستن
    • ناشناس IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      9 0
      پاسخ
      حالا جوانها بی خیال که اعتیاد دارند. اون پیرمرد پیرزن های بد بخت چه کار کنند.یه فکری به حال اونها بکنید.شربتش دارید می فروشید.خب خودش آزاد کنید.
    • مردم IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 0
      پاسخ
      دولت باید بباد لب مرز کشت خشخاش دست بگیره و به مردم خودش تریاک دولتی بده و جونهاشو از دست وطالبان که باعث شدند جوانها به علت گران شدن تریاک به سمت شیشه رو اور دن نجات پیدا کنند
    • احمد IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      11 2
      پاسخ
      با این سیاست غلط اکثر جوانان را به سمت مصرف مواد صنعتی سوق دادید میخواید یا اونایی که مصرف تریاک داشته باشند چکار کنید. این راهی که میروید به تاکستان است
    • Reza IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 0
      پاسخ
      نکنید این کارها
    • مجید IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 0
      پاسخ
      پس ماچکارکنیم تریاک نباشه
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      5 15
      پاسخ
      باید تریاک ومواد مخدرازبین بروند اونایی که معتاد هستند باید ترک کنند شماها فقط نظردرمورد انسانهای معتاد زدید وقتی موادنباشد کسی جدید معتاد نمیشودوبه تعداد معتادها اضافه نمیشودپس آینده نگر باشید به جای حرف امروز رازدن به فکر نسل بعدوآیندهگان هم شدکه مواد مخدریکی از دلیل طلاق آدم کشی فرزندکش وهمسرکشی
      • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        2 0
        شما چی میگی آقای عزیز.آدم معتاد مثل یه مریض لاعلاج میمونه انشاالله که معتاد نشی و اگر یه زمانی معتاد شدی بعد میدونی من چی میگم. آدم معتاد به تریاک وقتی که مواد پیدا نکرد مجبوره به هرمواد صنعتی که بتونه آرامش کنه رو میاره و از مواد خیلی خیلی خطرناک صنعتی استفاده میکنه و بدتر از همه میشه.
    • IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 8
      پاسخ
      خاک بر سرتون با این نظردادنتون بجای اینکه از این طرح استقبال کنین مخالفت میکنین شما دلتون ب حال جوانان هم نمیسوزد نمیگین ک مواد مخدر خانمانسوز واقعا خانواده ها را ب اتیش میکشد بجای خشخاش کشت گندم ذرت و امثالهم انجام بدهید ک برای کشور و ملت نفع داشته باشد
    • م و IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      با این کار فقط مواد صنعتی بیشتر میشه برای جلوگیری از خروج ارز داخل تولید بشه برای افراد مسن۴۷۳
    • IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      4 0
      پاسخ
      بیشترازاین دیگه بدبخترنکنیدبگذرید همان تریاک بکشیم تورا خدا
    • بی نام IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      هنرتون رو تو افغانستان خرج نکنید همه چیز وارداتیه حالا هنرتونو نشون افغانستان نکنید
    • IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 1
      پاسخ
      آفرین خیلی خوبه
    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درد خودت چاره کن
    • احمد IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      2 0
      پاسخ
      تریاک که بنزین وخوراک وپوشاک نبود همینم گرون کردین که مردم نتونن بکشن الان ازروزی که نمیتونم بخرم هزارتادردو مریضی گرفتنم
    • ناشناش AE ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      درخواست مردم ایران آزادانه کشت کشاورزی داروگیاهی تریاک اصل کشاورزی طبیعی طبیعت نعمت خدادادی ایرانی میباشد ودرمانگر هزارنوع درد وامراض مختلف سرطانی وناشناخته میباشد

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