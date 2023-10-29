آمادگی ایران جهت اجرای طرح کشت جایگزین خشخاش در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی با مارکوس پوتزل معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان (یوناما) و هیأت همراه دیدار کرد و در این دیدار ضمن بیان اقدامات و دستاوردهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران، بر این نکته تأکید کرد که کشورمان همواره حامی صلح، توسعه و امنیت پایدار در افغانستان و منطقه بوده و تجربه اقدامات ایران نیز شاهد این مدعا است.

وی همچنین با اشاره به همکاری کشورمان با دفاتر سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌ها و اقدامات مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران و این ستاد برای همکاری با سازمان ملل متحد و اجرای طرح‌های کشت جایگزین، توسعه پایدار و کاهش تولید در افغانستان تأکید کرد.

همچنین مارکوس پوتزل ضمن قدردانی از اقدامات ایران در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و به‌ویژه مبارزه با مواد مخدر، از کشورمان خواست تا سازمان ملل متحد و مأموریت خود را به منظور دستیابی به راه حل پایدار یاری کند.

گفتنی است، مارکوس پوتزل سال گذشته از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان معاون نماینده ویژه در امور افغانستان منصوب شد و پیش‌تر سفیر آلمان در افغانستان و نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان بوده است.

در این دیدار، نمایندگان دفاتر یوناما در جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، منطقه، و نیز تعدادی از مدیران ستاد و نماینده وزارت امور خارجه کشورمان حضور داشتند.