هاشم ناظمی جلال در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با اعلام نتایج مرحله کشوری و نوبت تابستان المپیادهای علمی دانش‌آموزی از سوی سازمان ملی استعدادهای درخشان، دانش‌آموزان کردستانی در مرحله کشوری این المپیادها خوش درخشیدند.

وی افزود: با اعلام این نتایج، پنج دانش‌آموز از استان کردستان موفق به کسب مدال در این مرحله شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تصریح کرد: بر این اساس «محمدراهین معروفی» از ناحیه یک سنندج و «پارسا دادبین» از شهرستان سقز مدال نقره المپیاد علوم و فناوری نانو و همچنین «امیرمحمد کرمی» از قروه در المپیاد علوم زمین، «مهرداد حسینی» از ناحیه دو سنندج در علوم و فناوری نانو و «راشد احمدی» از وابسته به دانشگاه زانیاران در المپیاد ریاضی، مدال برنز المپیادهای علمی دانش آموزی را از آن خود کردند.

وی یادآور شد: دانش آموزان استان در دو سال اخیر افتخارات بسیاری را در مسابقات، جشنواره‌ها و المپیادها کسب کرده‌اند.

ناظمی جلال بیان کرد: ۲ نقره و ۳ برنز؛ ارمغان دیگر آموزش و پرورش کردستان از مرحله کشوری المپیادهای علمی به شمار می‌رود.