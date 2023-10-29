به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات لاستیک‌زدایی از اول آبان ۱۴۰۲ در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد بر روی دو باند پروازی شروع شد. در عملیات لاستیک‌زدایی در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد بیش از ۱۶ هزار متر مربع از باند پروازی ۲۹ راست و چپ با استفاده از سیستم مکانیزه واترجت از جدیدترین و به‌روزترین فناوری موجود در کشور لاستیک‌زدایی می‌شود.

عباس غفرانی سرپرست ماشین آلات گفت: نشست و برخاست هواپیما و آثار لاستیک به جا مانده بر روی باند مخاطراتی را به همراه خواهد داشت، به همین منظور عملیات لاستیک‌زدایی در راستای افزایش ایمنی سطوح پروازی و پس از انجام تست اصطکاک صورت می‌پذیرد و در صورتی‌که تست اصطکاک کمتر از استاندارد لازم باشد، لاستیک‌زدایی الزامی است.

لذا در فرودگاه مهرآباد در این عملیات، بیش از ۱۶ هزار متر مربع از باند پروازی ۲۹ راست و چپ با استفاده از سیستم مکانیزه واترجت از جدیدترین و به‌روزترین فناوری موجود در کشور لاستیک‌زدایی می‌شود.

این عملیات با همکاری و هماهنگی اداره‌کل تجهیزات و سامانه‌های فرودگاهی و با نظارت واحد ماشین آلات در مدت زمان ۳۰ روز شامل باندهای ۲۹ چپ و راست انجام خواهد شد.