به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری سمند که از استان‌های جنوبی به سمت تهران در حرکت بود مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: خودروی متوقف شده به پارکینگ ایستگاه منتقل و پس از هماهنگی با مرجع قضائی از آن بازرسی به عمل آمد و در نتیجه این عملیات ۱۹ هزار ۸۰۰ قلم انواع آمپول ضد سرطان و تعداد ۴۳ قوطی کرم مخصوص بخیه از داخل صندلی‌ها و صندوق عقب خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه محموله مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است اظهار داشت: اقلام مربوطه به اداره بهداشت استان منتقل و راننده خودرو نیز دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سردار علینقیان از اجرای طرح‌های ویژه و ضربتی مقابله با قاچاق کالا خبر داد و خاطر نشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی و قاچاق، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.