جمعیت دام در خوزستان باید ۲ برابر شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز یکشنبه در نشست تنظیم بازار خوزستان با اشاره به مشکلات شکر در استان بیان کرد: وقتی در بازار استان که خود تولیدکننده شکر است با مشکل مواجه باشیم، بدیهی است که مردم از مدیران خود گلایه می‌کنند. مدیران باید افکار عمومی را در نظر بگیرند و رضایت ایجاد کنند و این افکار عمومی را مدیریت کنند.

استاندار خوزستان گفت: باید کاری کنیم که در بحث شکر مشکل به صورت واقعی حل شود. همچنین باید تلاش شود اولویت استان در این زمینه‌ها همیشه در نظر گرفته شود و اگر کالایی مثل شکر در انبارهای استان وجود دارد، بر اساس اختیارات قانونی ابتدا باید در همین استان توزیع شود.

حسینی محراب با تاکید بر تکمیل سامانه جامع تجارت در خوزستان عنوان کرد: اگر سامانه جامع تجارت در صندوق‌های فروشگاهی نصب می‌شد مشکلاتی که اکنون در بحث سوءاستفاده و افزایش قیمت‌ها و … وجود دارد دیگر وجود نداشت. وظیفه مدیران این است که این مشکلات را از میان بردارند و باید بحث تکمیل این سامانه را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: کمبودها و افزایش قیمت‌هایی که به صورت ملی هستند و به دلیل تحریم و تأمین نشدن ارز و … به وجود آمده‌اند، طبیعی است و مردم این مسائل را می‌پذیرند اما مردم ظلم و تبعیض و گرانفروشی‌های عجیب را نمی‌پذیرند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه نظارت غیر هوشمند دیگر امکان پذیر نیست و باید تقویت بازار و نظارت بر آن به صورت هوشمند باشد، ادامه داد: در این زمینه باید کاری کنیم استانداردهای قیمتی به شکلی دنبال شود تا احساس تبعیض و ظلم به وجود نیاید.

وی با تاکید بر برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت برای حل مشکل گوشت در خوزستان گفت: باید برنامه‌ریزی‌هایی برای این مساله انجام شود و نباید در استان خوزستان در این حوزه مشکل داشته باشیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه شتر یکی از مزیت‌های استان است که باید برای پرورش آن برنامه داشته باشیم، تصریح کرد: یکی از کامل‌ترین نوع غذایی گوشت شتر است. همه اندام شتر قابل استفاده است و باید از این ظرفیت موجود در استان استفاده شود. می‌توان مجتمع‌های پرورش شتر در استان ایجاد کرد تا در سال‌های آینده گله‌های بزرگ شتر و حتی در این حوزه صادرات داشته باشیم.

حسینی محراب ادامه داد: برای دام‌های سنگین گاو و گوساله باید مجتمع‌های پرواربندی و دامداری‌ها در استان فعال شوند و از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نیز استفاده کرد تا استانی صادرکننده در این حوزه‌ها باشیم. جمعیت دام در خوزستان باید در یک برنامه سه ساله، ۲ برابر شود و در این زمینه دامپزشکی باید بحث واردات را ساده‌تر بگیرد.

وی با تاکید بر حل مساله گوشت قرمز در بازار خوزستان و کنترل قیمت آن، اظهار کرد: در شرایط فعلی راه حل کنترل بازار واردات گوشت قرمز است و دستگاه‌های مسئول این موضوع را پیگیری کنند.