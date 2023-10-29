جهانبخش مانع شکست فاینورد نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «فاینورد» در هفته دهم لیگ برتر هلند امروز یک‌شنبه به مصاف «توئنته» رفت و در یک بازی خارج از خانه با نتیجه دو بر یک شکست خورد.

در این مسابقه «توئنته» ابتدا با گل زود هنگام «مانفرد یوگالد» در دقیقه ۱۰ پیش افتاد و نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید.

علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی فاینورد با آغاز نیمه دوم وارد زمین شد تا به تقویت خط حمله تیمش کمک کند. اما این «توئنته» بود که در دقیقه ۷۸ با گل «ریکی ون وولفسینکل» برای بار دوم گلزنی کرد.

در ادامه تیم فاینورد بر حملات خود افزود و موفق شد در دقیقه ۸۶ با گل «لوتشارل گیرترویدا» یکی از گل‌ها را جبران کند اما در نهایت بازی را دو بر یک واگذار کرد تا فاینورد پس از پنج پیروزی متوالی در لیگ هلند متحمل شکست شود.

«توئنته» با این پیروزی ۲۵ امتیازی شد و بالاتر از فاینورد در رتبه سوم قرار گرفت و فاینورد هم با یک پله سقوط و ۲۳ امتیاز چهارم شد.