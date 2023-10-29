به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی همام در نشست خبری سومین دوره از این جشنواره گفت: جشنواره‌ها اصولاً تبلور روح جمعی است. جشنواره همام هم این موضوع را اثبات خواهد کرد که هنرمندان مرز نمی‌شناسند و معلولان با فعالیت‌های هنری هم هویت خود را ثابت می‌کنند و هم معیشت خود را بگذرانند.

وی با بیان اینکه صنایع دستی برای اولین بار در این جشنواره اضافه شده است گفت: البته صنایع دستی با هنرهای تجسمی مرزها و شباهت‌های زیادی دارد اما با اضافه شدن صنایع دستی می‌توانیم در عرصه بین‌الملل گام‌های خوبی برداریم.

جلالی با بیان اینکه این جشنواره پیوندی بین سمن‌ها و مراکز نیکوکاری برقرار خواهد کرد؛ گفت: باید از سمن‌ها تشکر کرد که در این زمینه فعال هستند. اقدام آنان بسیار برکت آفرین است.

عضو شورای سیاستگذاری همام با بیان اینکه مشارکت همه استان‌ها در جشنواره همام ارزنده بوده است گفت: تنها یک استان در این جشنواره شرکت نکرده است و همان طور ککه می‌دانیم همه استان‌ها در زمینه صنایع دستی غنی هستند.

وی با تاکید بر اینکه با این جشنواره می‌توانیم به کمک توان‌یابان به غنای فرهنگ صنایع دستی کمک کنیم. گفت: سلامت اجتماعی، سلامت اقتصادی و سلامت روحی از ویژگی‌های این جشنواره است و این جشنواره ارمغان این سلامتی برای معلولان است. همانگونه که در صنایع دستی ایران همواره برجسته بوده است؛ امیدواریم در این جشنواره هم معلولان هنرمند بدرخشند.

گاهی در عرصه هنر مرزبندی‌هایی می‌کنیم و چارچوب‌هایی داریم که به عمومی شدن و مردمی شدن هنر لطمه وارد کنند. باید از چهارچوب‌ها رها شویم و به اعلام کنیم که هنر هیچگاه مرز نمی‌شناسد سلامتی یا معلولیت نمی‌شناسد. قم و قبیله نمی‌شناسد. اگر هنرمندان فلسطینی نمی‌توانند در این جشنواره شرکت کنند به دلیل بی‌هنری وظلم رژیم اشغالگر قدس است.

جلالی با تاکید بر اینکه من جشنواره همام را جریان ساز می‌بینم گفت: امیدوارم بتوانیم کاری کنیم که هر ایرانی که واجد یک هنر هویت است یک هنری را با کمک هر چیزی اعم از آهن، سنگ، کاغذ و.. بسازد.

وی با اشاره به اینکه دوازده درصد توان یاب در جامعه داریم که همه آنها می‌توانند تولید کننده باشند و هویت خلق کنند؛ گفت: امیدوارم این جشنواره در دوره سوم الگوی نمونه پیشرفت برای هر فردی باشد که به کمک عناصر هویتی

جلالی با بیان اینکه این جشنواره خالق انگیزه‌های فوق‌العاده است؛ گفت: هشتمین دوره فجر صنایع دستی آغاز به کار خواهد کرد و امیدوارم برگزیدگان جشنواره همام در جشنواره فجر هم شرکت کنند. ما این نوید را می‌دهیم که نفرات اول و دوم در هر رشته از هنرهای جشنواره همام در جشنواره فجر هم شرکت کنند.