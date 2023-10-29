به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی امروز یکشنبه در جلسه با دهیاران گیلان با محوریت مدیریت تفکیک زباله از مبدا، اظهار کرد: کمبودها و حلقه‌های مفقوده در مقوله پسماند باید برای دهیاران تأمین شود.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از تجارب و اندوخته‌های افراد در حل ابرچالش پسماند افزود: گیلان به عنوان استان هدف گردشگری و برخوردار از مواهب طبیعی جنگل، کوه و دریا نباید با مشکلات زیست محیطی و پسماند مواجه باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه مساله زباله و پسماند آلوده کننده سفره‌های آب زیر زمینی است، گفت: آلودگی سفره‌های زیرزمینی توسط شیرابه‌های پسماند به چرخه زندگی مردم بر می‌گردد و باید مسیر این چرخه را بست.

عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تفکیک زباله از مبدا در روستاهای گیلان بیان کرد: حدود ۱۱۰۰ روستای گیلان در اجرای تفکیک زباله از مبدا موفق عمل کردند.

وی، مردم گیلان را دارای بسیار فرهیخته و غنای فرهنگی برشمرد، افزود: اهمیت تفکیک زباله برای مردم گیلان باید مورد تبیین قرار گیرد.

استاندار گیلان از شناسایی ۱۰۰ نقطه آلوده رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود در شهر رشت خبر داد و اضافه کرد: در بالادست این رودخانه‌ها سایت زباله سراوان، زندان لاکان، شهر صنعتی رشت، سپید رود، مسکن مهر، بیمارستان‌ها و فاضلاب رشت بلای جان این شهر شده‌اند لذا در این دولت ضمن شناسایی این نقاط عملیات اجرایی برای رفع مشکلات شناسایی شده را آغاز کرده‌ایم.

عباسی با بیان اینکه سرانه تولید زباله در شهر ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم است، گفت: در روستا این مقدار باید کمتر از این میزان باشد و دهیاران نباید زباله‌های تفکیک نشده را تحویل بگیرند تا روستاوندان تفکیک زباله از مبدا را انجام دهند.